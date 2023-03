L’Italia delle fake news/ Dovrei vergognarmi se viaggio elettrico?

L’Italia delle fake news: Marco si vergognava di inquinare con una Euro 4 diesel, ora quasi si vergogna della sua Nissan Leaf, sentendola definire in TV più inquinante di una termica. Inviate i vostri questiti a info@vaielettrico.it.

“Sono un vostro lettore e felice possessore da poche settimane di una nissan leaf 40kw.

L’ho acquistata perché prima avevo un diesel euro4 che ormai è bandito in molte località e di grossa cilindrata quindi con consumi importanti.

Sono passato all’elettrico perché ero stanco di fare 450km con 100€ di gasolio.

Utilizzo l’auto prevalentemente in città, percorro circa 25km al giorno e in azienda ho i pannelli fotovoltaici dove posso caricare l’auto, quindi condizioni perfette per un veicolo elettrico.

Mi dicono: “Ogni batteria costa la vita a 4 bambini”

L’ unico problema è che siamo arrivati al punto che mi devo quasi vergognare e non posso dire di avere un elettrica perché con la campagna di disinformazione o di cattiva informazione a volte voluta e a volte causata dall ‘incompetenza di chi la fa, sembra che il male peggiore adesso sia l’ auto elettrica e le sue batterie tanto che per ogni batteria di auto elettrica secondo alcuni addirittura muoiono 4 bambini, presumo per l’estrazione del cobalto.

Quindi io che ho un impatto 0 quando circolo e sono uno tra 1000 a farlo, anziché essere un esempio, dovrei sentirmi in colpa pur essendo l’unico a non far mangiare i miei gas di scarico al prossimo. Prima mi sentivo in colpa perché avevo l’euro4, adesso non va bene neanche l’elettrico. Aiutatemi voi!

PS non voglio creare una polemica ma spesso sento queste affermazioni da no vax o no armi in Ucr. No usa Ecc „ Marco Corato

Non si vergogni lei, ma chi fa disinformazione (e chi ci crede)

Risposta – Marco, vorrei dirle, con Dante Alighieri, «Non ragioniam di loro, ma guarda e passa». Lei ha avuto il coraggio di abbandonare la strada vecchia per la nuova, affrontandone le incognite e anche i disagi. Ma ora ha una grandissima fortuna: può dire a qualiasi denigratore: «Accomodati in macchina e verifica di persona se quel che leggi sui giornali e vedi in Tv è verità o solo cattiva informazione». – Marco, vorrei dirle, con Dante Alighieri, «Non ragioniam di loro, ma guarda e passa». Lei ha avuto il coraggio di abbandonare la strada vecchia per la nuova, affrontandone le incognite e anche i disagi. Ma ora ha una: può dire a qualiasi denigratore: «Accomodati in macchina e verifica di persona se quel che leggi sui giornali e vedi in Tv è verità o solo cattiva informazione».

Alla fine potrà chiedere al suo interlocutore chi debba vergognarsi: se lei o lo sprovveduto credulone infinocchiato dalle fake news diffuse dalle lobby petrolifere. E di sicuro dovrebbe vergognarsi chi fa cattiva nformazione. Buon viaggio e complimenti.