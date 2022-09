Lit Motors C1, l’equilibrista della due ruote elettriche

Dopo anni di sviluppo, e di apparente silenzio, si torna a parlare dell’originale C1 targato Lit Motors. Un po’ moto, un po’ auto, con caratteristiche tecniche uniche, il veicolo elettrico californiano sarebbe vicinissimo alla produzione in serie.

Di questo inedito e futuristico mezzo non abbiamo mai parlato, anche se il suo primo vagito non è certo dell’ultima ora. Anzi, il progetto iniziale risale a ben 10 anni fa. Non ne abbiamo mai parlato perché è rimasto per tutto questo tempo un oggetto rivoluzionario ma che non sembrava potesse trasformarsi in qualcosa di veramente concreto, da poter vedere un giorno in strada.

Poi però la rapida e costante evoluzione delle tecnologie nel campo della mobilità elettrica e l’arrivo di importanti finanziamenti ha aiutato l’azienda americana LIT Motors a rilanciarne lo sviluppo. Così da arrivare oggi a presentare una versione definitiva del prototipo, che sarà prodotto in serie probabilmente già a partire da questo ultimo trimestre 2022.

Che il C1 sia un oggetto unico nel suo genere è presto detto. Un primo sguardo ne cattura subito l’originalità estetica, le forme futuristiche, mentre un esame più approfondito porta a scoprire caratteristiche tecniche decisamente all’avanguardia. Perché il C1, di fatto, è una moto ma è anche un’auto. E come un’auto si guida. Ha infatti il volante, due sedili (uno dietro l’altro), le portiere, le cinture di sicurezza, airbag multipli e un telaio in acciaio rinforzato. Però ha due ruote.

Come fa a “stare su” allora? È proprio sulla completa stabilità del veicolo che si è concentrato il fulcro del progetto. Il LIT Motors C1 sfrutta infatti un sistema costituito da due dischi giroscopici, a controllo elettronico, che lavorando in direzioni opposte, permettono di mantenere l’equilibrio statico e dinamico del mezzo. Anche a seguito di lievi incidenti, come è stato recentemente testato.

Un sistema di origine aerospaziale, presente nel sottoscocca che, di fatto, porta il veicolo a non cadere mai.

La tecnologia ride-by-wire fa il resto, consentendo al mezzo di muoversi e curvare in perfetto equilibrio ed autonomia, garantendo la sicurezza necessaria al conducente.

In tutto questo, fatto non trascurabile, il C1 è un mezzo 100% green. La spinta viene data da due propulsori elettrici (uno per ogni ruota) da 40 kW, alimentati da una batteria agli ioni di litio da 8 kWh. I dati dichiarati sono notevoli: si parla di velocità massime che superano i 160 km/h e un’autonomia che può arrivare a più di 300 km con una sola ricarica. Il “pieno” di energia si fa in circa 5 ore con prese da 220 V.

I costruttori californiani (LIT Motors ha base a San Francisco) hanno cercato di rendere un mezzo che pesa 360 kg il più maneggevole possibile. Ma anche comodo internamente, e questo nonostante dimensioni super compatte (è largo poco più di un metro) che ricordano un po’ quelle della Renault Twizy. Il posto per il passeggero è molto sacrificato ma, in generale, il comfort delle sedute sembra essere garantito. Ampia la visuale dall’interno, grazie alla fusione tra il parabrezza e il tetto panoramico.

Come detto, il prototipo è arrivato allo stato finale e ora si attendono notizie sull’avvio della produzione vera e propria. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 24.000 dollari US (ad oggi lo stesso importo in euro) e i preordini per le prime 10 mila unità sono già aperti.

Pare ci sia già la fila per accaparrarselo.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —

.