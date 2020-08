Auto elettriche: il listino facile

MARCHIO KW/CV Autonomia

km Energia

kWh Velocità max

km/h Dimensioni

lung

larg

alt Prezzo base

euro AUDI

e-tron 55 Quattro

300/408 436 95 200 490

170

193 83.930 AUDI

e-tron 50 Quattro

230/313 336 71 190 490

170

193 73.100 AUDI

e-tron Sportback 55 Quattro

300/408 446 95 200 490

193

162 87.400 AUDI

e-tron Sportback 50 Quattro

230/313 336 71 190 490

193

162 75.400 BMW

i3 e i3 Advantage

125/170 359 38 150 400

179

159 40.600

43.200 BMW

i3 s e i3 s Advantage

135/184 330 38 160 400

179

159 44.400

47.000 CITROEN

C-Zero

49/67 150 14 130 347

148

161 30.891 CITROEN

e-Mehari

50/68 150 30 110 381

173

165 28.200 DS 3 CROSSBACK

E-Tense

100/136 300 50 150 412

180

153 39.000 FIAT

Nuova Fiat 500 - La Prima Berlina

87/118 320 42 150 361

169

149 34.900 FIAT

Nuova Fiat 500 - La Prima Cabrio

87/118 320 42 150 361

169

149 37.900 FORD MUSTANG

Mach-E extended-range

210/285 600 98,8 180 471

188

159 57.950 FORD MUSTANG

Mach-E standard-range

190/258 450 75,7 180 471

188

159 49.900 FORD MUSTANG

Mach-E 4x4 extended-range

248/337 540 98,8 180 471

188

159 66.850 FORD MUSTANG

Mach-E 4x4 standard-range

190/258 420 75,7 180 471

188

159 57.500 HYUNDAI

Ionic

88/120 280 28 165 447

182

145 38.150 HYUNDAI

Kona XPrime

100/136

150/204 289

449 39

64 155

167 416

180

155 38.300

43.300 HYUNDAI

Kona Exellence

150/204 449 64 167 416

180

155 49.100 JAGUAR

I-Pace

294/400 470 90 200 468

213

156 81.390 KIA

eNiro

100/136

150/203 289

455 39

64 155

167 436

181

155 N.D KIA

e-Soul Style

100/136

150/204 276

492 39

64 N.D 420

180

161 39.850

44.300 MAZDA

MX-30

106/142 200 35,5 N.D 438

157

179 34.900 MERCEDES

EQC

300/408 400 80 180 476

188

162 76.839 MINI COOPER

S Electric

135/184 210 32,6 150 382

173

141 33.900 NISSAN

Leaf (nuova) ed e+

110/150

160/218 270

385 40

62 144

157 448

179

154 42.080

49.150 OPEL

Corsa-e

100/136 330 50 N.D 402

174

148 30.800

33.300 PEUGEOT

E 208

100/136 340/450 50 150 397

174

146 33.400 PEUGEOT

E 2008

100/136 320 50 150 430

177

153 38.350 PEUGEOT

Ion

49/67 150 14,5 130 348

148

161 28.301 PORSCHE

Taycan

320/435

460/625 407

450

413 79

93 250

260 496

197

138 111.636

159.338

193.498 RENAULT

Zoe

65/88

68/92

80/109

100/136 370

403

395

395 41

52 135

140 408

173

156 Da 26.600 a 39.300 RENAULT

Twingo ZE

60/82 180 22 135 360

165

154 N.D SKODA

CITIGOe iV

61/83 260 36,8 130 360

164

148 19.900 SMART

Fortwo E.Q.

60/82 160 18 130 274

167

156 Da 24.748 a 29.748 SMART

Forfour E.Q.

60/82 155 18 130 350

167

155 Da 24.918 a 29.918 TESLA

Model S Long Range

169/230 610 100 250 497

196

145 83.990 TESLA

Model S Performance

180/245 593 100 261 497

196

145 100.990 TESLA

Model X Long Range

169/230 565 100 250 503

207

168 89.990 TESLA

Model X Performance

180/245 542 100 250 503

207

168 106.990 TESLA

Model Y ADW

258/346 505 75 217 N.D 63.980 TESLA

Model Y Performance

336/450 480 75 247 N.D 71.000 TESLA

Model 3 Standard Range Plus

100/136 409 54 225 469

185

144 49.500 TESLA

Model 3 Long Range

153/208 560 75 233 469

185

144 57.920 TESLA

Model 3 Performance

155/211 530 75 261 469

185

144 64.590 VOLKSWAGEN

E-Golf

100/136 300 36 150 426

179

144 32.950 VOLKSWAGEN

E-Up

61/83 260 19 130 360

165

150 23.350 VOLKSWAGEN

ID.3 1ST

150/204 420 58 160 426

181

155 37.350 VOLKSWAGEN

ID.3 1ST Max

150/204 420 58 160 426

181

155 47.950 VOLKSWAGEN

ID.3 1ST Plus

150/204 420 58 160 426

181

155 43.650 VOLVO

XC 40 Recharge

100/136 400 78 180 N.D 59.600

Auto elettriche: il listino facile contiene solo le informazioni essenziali sull versione di riferimento dei modelli in vendita, ma su vaielettrico.it su ogni auto sono disponibili tutte le informazioni. Per i neofiti qui si possono trovare i 10 consigli iniziali utili a chi si avvicina per la prima volta al tema della mobilità a emissioni zero. Attenzione agli incentivi statali: dall’8 aprile 2019 è previsto uno sconto di 4 mila euro, che salgono a 6 mila se si rottama una vettura con motore diesel o benzina fino a Euro 4. Qui trovate la nostra guida facile agli incentivi (tradotta dal burocratese).