Listini poco trasparenti, che fatica comprare un’auto tra sconti che vanno e vengono e finanziamenti imposti. È lo sfogo di Gabriele, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Listini poco trasparenti, tra sconti che vanno e vengono

“Vorrei segnalare le strane politiche di prezzo che noi consumatori ci troviamo a dover affrontare e decifrare navigando nei siti dei vari produttori. Faccio un esempio con quello di Stellantis, in particolare Citroen con la nuova E-C3. Ad oggi viene offerta la E-C3 You a 12.900 e la E-C3 Max a 17.400 (vedere screen-shoot). Prezzo al netto degli incentivi attuali (i nuovi scatteranno da giugno) pari a 5 mila euro (con rottamazione). Che, guardacaso, sono molto vicini al prezzo di listino meno 10 mila euro. Quindi la Citroen dovrebbe contribuire per circa 5 mila euro (che si aggiungono ai 5 mila dell’incentivo statale). Vogliamo scommettere che quando arriveranno i nuovi incentivi, il ‘contributo Citroen’ sparirà per magia? Sostituito più o meno per intero da quello statale? Bene, vado quindi sul bottone “configura e ordina” e magicamente l’offerta cambia, è rimasto solo l’incentivo statale. Infatti il prezzo della You è diventato di 18.900 e quello della Max di 23.400“.

Pagare in contanti ormai è diventato impossibile…

“Ovviamente con tutte le complicazioni e le postille dei contratti a ‘valore residuo garantito’ con anticipo, rate, rata finale etc etc. Sì perché comprare in ‘contanti’ (cioè bonifico), per chi lo desiderasse, è ormai diventato impossibile. Stessa solfa o peggio, in altri siti di produttori, dove è praticamente impossibile farsi un’idea precisa di quello che si va a pagare una macchina. Tanti sono i trucchetti di marketing e le clausole contrattuali e finanziarie che neanche avessimo a fianco un consulente finanziario…. In questo senso il sito Tesla è esempio raro di semplicità e chiarezza. Prezzo di listino chiaro, è quello e si paga come si vuole, la cifra (a parte interessi da aggiungere per gli eventuali finanziamenti etc) non cambia. Non menziono i concessionari, per lo stesso modello, in più concessionari ognuno fa il suo prezzo. Con preventivi che più complicati non si può, infilando sempre finanziamenti e servizi quasi mai richiesti .Ti mandano completamente via la voglia di acquistare l’auto“. Gabriele Manucci

Risposta. Siamo d’accordo con Gabriele: serve più trasparenza nel processo d’acquisto. Senza porre l’acquirente davanti all’aut aut o compri a rate o lo sconto te lo scordi. Con incentivi articolati come quelli che entreranno in vigore dal 5 giugno c’è il rischio che le cose si complichino ulteriormente. Una marca e un concessionario serio si vedono anche nel dar prova di trasparenza: questa dei nuovi bonus è una buona occasione per farlo.