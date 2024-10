L’ira di Noemi, truffata dall’auto elettrica (o dal venditore?)

Ecco l’ira funesta di Noemi, automobilista elettrica suo malgrado. Si sente truffata dall’auto elettrica che ha acquistato in dicembre e che vorrebbe restituire, ma non ci riesce. La lettera è uno sfogo abbastanza confuso, ma noi l’abbiamo contattata ricostruendone l’odissea. Potete inviare quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

In sette giorni ho capito: non fa per me

“Buonasera, invece di fare pubblicità all’elettrico intervistate chi come me dopo sette giorni dall’acquisto non è riuscita a fare valere nessun diritto…. nemmeno con un legale al seguito …tra venditore e Stellantis sto pagando un auto 235 euro al mese, mi hanno fatto un leasing dal quale non posso recedere se non riscattando l’auto anche se l’opzione di acquisto era 36 mesi..neanche offrendomi di pagare le rate anticipate ..no.

Non riuscire ad avere interlocutori seri..numeri verdi, operatori di call center.

È una vergogna incentivare l’acquisto di queste auto..ed io lo posso documentare ..

Voglio proprio vedere se mi contatterete voi che sostenete l’elettrico .

L’ho visto cercando di darla via quanto mercato abbiano.

Vergogna ..siamo in democrazia ?? Oppure no?? Lascio il mio cellulare, ma tanto so già che non chiamerete „ . Noemi Bene

Truffata dall’auto elettrica? L’Opel Mokka comprata d’impulso, senza saperne nulla

Risposta- E invece sì, l’abbiamo richiamata. Se non altro per chiarire un po’ i contorni della sua storia. Che è questa.

Noemi risiede a Sinalunga in provincia di Siena, dove si reca per esercitare un “secondo lavoro” come consulente immobiliare. Percorre 100 km ogni pomeriggio, andata e ritorno.

Quando è aumentato il canone di noleggio a lungo termine dell’auto precedente, un diesel, ha deciso si acquistare una. Conquistata dall’idea di un’auto che non inquina («non sopporto i gas di scarico nelle città, mi fanno lacrimare gli occhi» precisa) e rassicurata dallo slogan pubblicitario della Opel Mokka full electric – “Tutta l’autonomia che ti serve” – non ci ha pensato due volte.

Si è fiondata dal concessionario più vicino e l’ha comprata con la formula del valore futuro garantito, più incentivo in vigore allora. Ha pagato 36 rate di anticipo, ne pagherà altre 36 in tre anni e avrà la possibilità di riscatto finale versando 28 mila euro.

Il venditore furbetto che la rassicura: nessun problema con l’autonomia e con la ricarica

Il venditore l’ha incoraggiata con entusiasmo, mostrandole i dati ufficiali sul sito ( 339 km di a utonomia elettrica secondo il ciclo WLTP1– 30 minuti Ricarica fino all’80%- 260 Nm). Quindi, nessun problema con l’autonomia: ne ha da vendere. Nessun problema con le ricariche: si fa così e colà, le colonnine sono dappertutto e “nel tempo di un caffè fa il pieno“. Buona sera e grazie.

Ma già la prima sera non è stata buona: in pieno inverno e con il riscaldamento acceso Noemi si è accorta che la batteria puntava verso lo zero dopo metà dei chilometri attesi. Quando è andata alla colonnina fast per ricaricarla, ha scoperto altre due cose: un “pieno” a 0,90 euro a kWh viene a costare molto più che in un’auto diesel; ogni ricarica comporta tempi di attesa ben superiori ai 30 minuti. E si è sentita truffata dall’auto elettrica.

«Dopo una settimana da incubo ho capito che quell’auto mi stava rovinando la vita: si mangiava tutti i guadagni del mio secondo lavoro e mi rubava anche ore e ore del mio prezioso tempo». Terza scoperta: il contratto d’acquisto aveva un piccola clausola: percorrenza massima di 30.000 km in 3 anni. «Ma io ne faccio 35 mila all’anno».

“Voglio restituirla, è un mio diritto”

Noemi è tornata dal concessionario per restituire l’auto e recidere il contratto. Naturalmente ha incassato un rifiuto. «Ho girato altre 15 concessionarie ma in nessuna ho trovato udienza. Al massimo mi hanno proposto soluzioni per le quali avrei perduto quasi l’intero valore dell’auto. Sono disperata e indignata. L’auto elettrica è tutta una truffa. Anche se ora non sopporto più nemmeno di guidare un’auto diesel, così scomoda e puzzolenta».

Nel frattempo ha denunciato quello che considera il “truffatore”. E ha cercato di limitare i danni caricando l’auto da casa, con un filo che ogni sera cala dalla finestra «tra i sorrisetti dei vicini che però sono tolleranti e non me lo hanno impedito. Per fortuna».

E in autostrada non supera mai i 70 km/h nel tentativo di risparmiare la batteria. «Mi ha fermato perfino la Polizia che voleva farmi il verbale».

Noemi: le sue ragioni e i suoi torti

Noemi ci racconta il suo calvario tutto d’un fiato. Poi si tranquillizza e rivela gentilezza, candore e una certa verve. «Se i politici vogliono davvero togliere l’inquinamento dalle città, non lascino soli i cittadini alle prese con i problemi che crea cambiare tutte le loro abitudini. Facciano funzionare le colonnine, abbassino i prezzi della ricarica, ci tutelino da venditori che ci ingannano».

Ok, Noemi, lei ha tante ragioni. E’ stata avventata ad acquistare un’auto completamente diversa da quelle che conosceva, senza minimamente informarsi su come funziona.

E’ stata ingenua a “bersi” le rassicurazioni di un venditore furbetto, se non addirittura disonesto. Ed è un’illusa se pensa che la Giustizia possa darle ragione: quando il contratto è firmato “carta canta”, si usa dire.

A nostro giudizio è anche troppo precipitosa nell’affannarsi per disfarsene a qualunque prezzo. Ormai l’ha comprata: provi a “capirla” e dedichi qualche ora a studiare come renderla compatibile con le sue esigenze. Secondo noi può farcela. Ma il problema non è il mezzo.

Non l’ha truffata l’auto elettrica, ma chi gliel’ha venduta approfittando della sua ingenuità

Non è stata truffata dall’auto elettrica in se’, che può essere addirittura un’ottima auto, se trova il match fra quel che può dare e quello che a lei serve. E’ stata “truffata” (e lo mettiamo tra virgolette) dalla confusione che impazza attorno all’auto elettrica, in un senso e nell’altro. Confusione di cui approfitta chi guadagna vendendogliela, e chi guadagna boicottandola. La verità sta nel mezzo, come diciamo spesso.

Cento chilometri al giorno può farli comunque con la sua Opel Mokka full electric. La ricarichi di notte a una colonnina lenta, con uno dei tanti contratti da 0,50-0,60 euro a kwh ancora disponibili. O con il filo calato dalla finestra di casa; ma attenzione alla sicurezza: si faccia consigliare da un elettricista.

Cambiare le regole del business

Detto ciò ha sicuramente ragione su un punto: non tutti possono essere preparati al passaggio all’auto elettrica. Non lo sono nemmeno tanti addetti ai lavori, si figuri. Perciò, quando una transizione così ampia e complessa arriva a coinvolgere la massa degli utenti, le regole del business devono cambiare.

Inserendo per esempio clausole contrattuali di salvaguardia, come il diritto di ripensamento. Oppure obbligando i venditori a compilare un questionario che attesti la correttezza delle informazioni trasmesse all’acquirente e la rispondenza del veicolo alle sue esigenze, come avviene per gli investimenti finanziari.

Ricordo i tempi del passaggio dalla lira all’euro, con l’obbligo di esporre i prezzi in doppia valuta e la distribuzione gratuita dei mini convertitori elettronici, dono del presidente del Consiglio Cavalier Silvio Berlusconi. Oggi tutto questo fa sorridere (dove saranno finiti quei milioni di aggeggini blu?). Ma allora lenì le ansie di milioni di consumatori. E’ giunto il momento di fare altrettanto con la transizione energetica.

Poi prende la parola Matteo Salvini, e il bel sogno svanisce.