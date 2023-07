Linus, tu quoque a sparare sull’auto elettrica, su Radio Deejay, come ci ci segnala Gaetano. Un altro lettore, Luigi, è indignato da comportamenti analoghi. Vaielettrico risponde. L’indirizzo per scriverci è info@vaielettrico.it.

Linus con Nicola Savino contro le EV su RadioDeejay: “Una stronzata…”

“Ennesima perla, durante il programma mattutino dalle 10 alle 12 ( potete trovare il podcast) su Radio Deejay. Linus se ne esce con un “l’auto elettrica è una stronzata”, infatti le auto di oggi inquinano poco e poi iniziano a non usarle più. E poi (e qui l’autogol): “Quello che inquinano sono i freni e i pneumatici“. Nicola (co-conduttore) se ne esce invece con un “le auto elettriche inquinano di meno dopo i 90 mila km. E nessuno di chi ha un’auto elettrica la tiene per più di 90 mila km“. Gaetano Mendola

“Noi italiani faremo la fine della rana in pentola…”

“Vediamo l’Italia (e non solo) a giorni alterni bruciare oppure travolta da tempeste di pioggia e ghiaccio. E provo disagio quando leggo in questo sito di gente che non passa alle Bev perchè “non ho tempo da perdere davanti a una colonnina“, e il pieno di gasolio lo fa in 5 minuti. Attenzione: non stanno dicendo che le BEV costano troppo (che non è vero nemmeno questo), ma che sono “scomode“. Stiamo facendo la fine della rana in pentola, molti si trastullano dietro simili giustificazioni. Già conosco la risposta di questi: “tanto non cambia niente“, o” la mia ICE inquina poco“, e allora lo sconcerto subentra. Pensano di continuare a stare comodi, e che ci pensino altri. Niente cambierà, finchè non cambierà la coscienza comune. Passare all’elettrico è solo un tassello del cambiamento, ma lo ritengo un obbligo morale nei confronti dei figli. E mi chiedo come queste persone, oltre queste argomentazioni frivole, non si sentano un po’ idioti“. Luigi Solazzi

Linus, che delusione…

Risposta. Purtroppo siamo un Paese in cui sparare a a zero sull’elettrico fa clic e fa ascolti e sono in tanti a cavalcare questa andazzo. Francamente ci delude che anche Linus, che consideravamo una persona equilibrata, segua l’onda in questo modo. Sciocchezze tipo “le auto elettriche inquinano di meno dopo i 90 mila km” non meritano neppure un commento. Il risultato di questi atteggiamenti lo vedremo tra qualche anno: l’Italia ai margini di una rivoluzione su cui si sta investendo in tutto il mondo. Creando nuovi posti di lavoro in sostituzione di quelli che si perderanno inevitabilmente nell’auto tradizionale. E allora ci sarà poco da ridere.