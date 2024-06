L’installatore va in Fiera: obiettivo le “case green”

Si terrà oggi la conferenza stampa di presentazione della nuova fiera organizzata da Promoberg “Le Giornate dell’Installatore Elettrico” in calendario per il 13 e 14 giugno presso il centro espositivo e congressuale di via Lunga, a Bergamo. E’ il nuovo appuntamento Business to Business dedicato ai professionisti della filiera dell’elettronica.

Oggi la presentazione. Appuntamento per il 13-14 giugno a Bergamo

L’incontro è in programma alle ore 10:45 nella sala Consiglio (2° piano) palazzina Uffici Promoberg presso la Fiera di Bergamo (via Lunga). Si potrà partecipare anche in diretta streaming tramite la piattaforma Zoom, collegandosi al link: https://us02web.zoom.us/j/89477385731

Per accedere alle Giornate Dell’Installatore Elettrico è necessario inoltre registrarsi qui: https://fieraie.inetflowhosting.it/site/home.xsp.

Tra i patrocinatori dell’evento figura ANIE CSI. «Veniamo da due-tre anni molto particolari, molto positivi devo dire» dichiara Ilario Lisei, Presidente ANIE CSI. Il mercato è «ancora effervescente» ha aggiunto, ma se da una lato c’è l’incognita del blocco del 110, dall’altro «la componentistica elettrica ha goduto, e in parte sta godendo, anche dell’exploit del fotovoltaico, sebbene incentivi e burocrazia abbiano il loro peso nel favorire le installazioni».

In questo senso Lisei sostiene che «molto dipende anche dalla direttiva europea delle “case green” per noi fondamentale e dalle misure che il nostro Paese intenderà intraprendere».

Queste le cifre: gli edifici in Italia sono circa 12,5 milioni (fonte ISTAT 2021). La direttiva europea impone interventi di riqualificazione su almeno il 45% per ridurre la domanda di energia primaria del 16% entro il 2030 e del 22% entro il 2035.

Lisei (ANIE CSI): entro il 2030 il 41% degli edifici dovrà diventare green. Prepariamoci alla sfida

Finora grazie al Superbonus sono stati riqualificati circa 460 mila edifici, che corrispondono al 4% circa del totale. La mole di lavoro è ancora molta, considerando che occorre ancora eseguire opere sul restante 41%.

E’ necessario preparare il comparto a questa sfida, sostiene Lisei, evitando i colli di bottiglia che hanno caratterizzato gli anni del Superbonus. In altre parole, strutturare le imprese, predisporre le catene di fornitura, formare il personale, diffondere nuove tecnologie.

«Le Giornate dell’Installatore Elettrico sono una quindi una proficua occasione di incontro e condivisione» per preparare quello che può essere il futuro dell’installazioni, comprendere in modo approfondito le varie tendenze e saper cogliere tutte le opportunità» conclude.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–