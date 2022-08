L’Indonesia vuole convertire 3.000 bus diesel in elettrico

Il retrofit avanza, poco in Italia ma sempre più nel mondo. Dal Kenia con i fuoristrada (leggi qui) all’Indonesia che vuole trasformare in elettrico 3.000 autobus diesel.

Nel nostro paese qualcosa si muove tra bonus (leggi qui) e nuove iniziative imprenditoriali (leggi qui), ma su un segmento che promette bene grazie alla riduzione dei costi come quello del trasporto pubblico si muove poco. Ci punta, invece, un Paese come l’Indonesia dove l’operatore del trasporto pubblico Transjakarta ha avviato il progetto per convertire gli autobus diesel in veicoli elettrici.

Un accordo per 3.000 autobus

La notizia si legge nel sito indonesiano Jakartaglobe e nella pagina Facebook dell’operatore del trasporto pubblico indonesiano. L’accordo firmato nella capitale Jakarta è tra il gestore del servizio pubblico con gli indonesiani di VKTR Teknologi Mobilitas e i britannici di Equipmake.

Sarà un processo a tappe. Si inizia con alcuni autobus protoipo per testare i risultati della conversione. Se il progetto pilota avrà successo Transjakarta prevede di commissionare la conversione dei suoi 3.000 autobus diesel.

Obiettivo 10.000 autobus da convertire

Il governo provinciale di Jakarta sta incoraggiando l’elettrificazione del servizio di trasporto pubblico. Oltre questo primo progetto che punta a 3.000 autobus convertiti, si vuole creare una vera e propria filiera retrofit. Il vice governatore Ahmad Riza Patria ha affermato che la cooperazione tra le aziende “può aiutare a raggiungere l’obiettivo di diecimila autobus elettrificati entro il 2030 e migliorare così la capacità di produzione nazionale“.

Secondo l’accordo VKTR che fa parte del gruppo Bakrie & Brothers, è responsabile anche dell’installazione di stazioni di ricarica delle batterie lungo le linee della Transjakarta. “Transjakarta fornirà gli autobus convenzionali che saranno convertiti in autobus elettrici da VKTR“, ha spiegato Gilarsi Setijono, presidente e direttore di VKTR. La conversione sarà implementata nei prossimi mesi. “Insieme a Equipmake, convertiremo gli autobus per i test sul campo nei prossimi tre mesi“.

Con Transjakarta sono già in servizio dal mese di marzo 30 autobus elettrici BYD e punta a 10.000 autobus elettrici entro il 2030 e almeno il 50% di tutti gli autobus sarà elettrico entro il 2025. Il paese punta decisamente sull’elettrificazione della mobilità.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —