L’incendio di una batteria al litio? Si spegne così, in 15 minuti

Ma è proprio vero che l’incendio della batteria al litio di un’auto elettrica, pur poco probabile secondo tutte le statistiche disponibili, è molto più difficile da spegnere rispetto a quello di un’auto termica? Richiede davvero ore di lavoro e migliaia di litri d’acqua? Se anche fosse vero (e al netto delle solite esagerazioni) pare sia arrivata la soluzione. Per la precisione, una soluzione – in senso chimico -, capace di estinguerlo di 15 minuti. La propone, con un uovo prodotto studiato ad hoc, la Full Circle Lithium , azienda statunitense specializzata nel litio.

Il reagente antincendio FCL-X che arriva dall’America

Il suo reagente antincendio, il FCL-X Bulk, è già sul mercato e Full Circle Lithium ha appesa sottoscritto il secondo accordo globale di distribuzione con la società di soluzioni antincendio industriali US Fire Pump.

US Fire Pump ha convalidato l’efficacia di FCL-X Bulk e lo distribuirà in contesti industriali e commerciali. L’innovativo prodotto ha superato anche il test standardizzato olandese (noto come NTA 8133), il più rigoroso sugli estintori portatili per incendi di batterie al mondo. L’azienda statunitense sostiene che «FCL-X™ ha superato il test con una capacità di raffreddamento eccezionale e nessuna riaccensione, dimostrando il miglior tasso di sopravvivenza delle celle di tutti gli estintori portatili testati fino ad oggi».

Nel video diffuso da Full Circle Lithium si può vedere come si sviluppa l’incendio in una batteria al litio con celle prismatiche da 57 kWh e come si può estinguere utilizzando l’agente antincendio prodotto dall’azienda. Il tempo di spegnimento è di circa 15 minuti e richiede circa 120 galloni (455 litri) di soluzione.

Gli incendi delle batterie agli ioni di litio sono il risultato di runaway termici e guasti catastrofici della batteria, causati da fattori quali sovraccarico, surriscaldamento, danni fisici o malfunzionamento interno della batteria, che comportano rischi significativi per la proprietà, la vita e l’ambiente.

Come si sviluppa e come si estingue l’incendio di una batteria al litio: l’importante è raffreddarla

La runaway termica si verifica quando le batterie agli ioni di litio raggiungono una temperatura di circa 60 °C+, rilasciando gas tossici e infiammandosi. Il raffreddamento dell’intero pacco batteria è fondamentale per fermare la reazione nelle celle danneggiate della batteria e prevenire il surriscaldamento e l’innesco in celle aggiuntive.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –