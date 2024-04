Lime festeggia un anno record

Sono 280 le città in tutto il mondo in cui si può utilizzare la mobilità condivisa di Lime. E, in un settore molto selettivo, con molti attori che escono di scena, l’azienda americana conferma di essere sostenibile anche sul piano economico. Oltre che per le emissioni zero dei suoi mezzi. Il bilancio è profittevole, con un EBITDA rettificato superiore a 90 milioni di dollari, con un aumento di oltre il 500% rispetto al 2022. Nel 2023 sono stati completate 156 milioni di corse (circa 5 al secondo per tutto l’anno), superando i 500 milioni di corse dalla nascita di Lime. In oltre 40 città i viaggi sono raddoppiati rispetto all’anno precedente. E 9,2 milioni di nuovi rider hanno effettuato la loro prima corsa su Lime nel 2023, con oltre 3,1 milioni di utenti mensili attivi in media e un picco di oltre 4,3 milioni in luglio. Lime fa presente poi che ha ottenuto oltre il 90% delle licenze assegnate attraverso bandi competitivi.