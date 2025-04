Lime. Arriva a Torino la nuova generazione di eBike in sharing

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Lime ha scelto Torino per introdurre le nuove eBike a noleggio. Saranno più comode, più sicure e più green!

Torino si conferma sempre più città pioniera nel campo della mobilità sostenibile. Dopo aver registrato un impressionante aumento del +700% nei viaggi effettuati con le biciclette Lime nell’ultimo anno, il capoluogo piemontese diventa la prima città in Europa a introdurre la nuova generazione di e-bike LimeBike.

Una LimeBike tutta nuova: più comoda, sicura e green

Dietro l’arrivo delle nuove LimeBike a Torino c’è un investimento da oltre 3 milioni di euro da parte di Lime, leader mondiale nella micromobilità elettrica condivisa. Un segnale concreto che testimonia non solo la centralità del mercato italiano, ma anche la fiducia riposta nella risposta positiva degli utenti e in generale sul mercato dello sharing.

Le nuove e-bike non sono semplici aggiornamenti, ma modelli nuovi sia da un punto di vista tecnologico che funzionale.

Tra le principali novità:

Telaio ribassato e accessibile, pensato per tutte le età e abilità fisiche;

Sella ergonomica regolabile , per adattarsi a ogni ciclista;

Autonomia fino a 155 km , grazie a una pedalata assistita potenziata;

Batterie intercambiabili , che semplificano la manutenzione e riducono i tempi di inattività;

Pneumatici più larghi (6,35 cm), manopole ergonomiche e baricentro più basso per una guida più stabile e sicura.

Perché Torino?

Torino ha dimostrato, negli ultimi anni, una grande apertura alla mobilità dolce, sostenendo progetti di sharing, ciclabili urbane e incentivi all’utilizzo dei mezzi elettrici. L’introduzione della nuova LimeBike rafforza questa visione.

Questa scelta strategica si spiega anche con la crescita dell’uso quotidiano della bicicletta tra i torinesi, sempre più attenti a ridurre il proprio impatto ambientale e a muoversi in modo più flessibile. Lime spera che il nuovo modello convinca sempre più persone a utilizzare le eBike in sharing non solo occasionalmente, ma come un vero e proprio mezzo di trasporto quotidiano.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –