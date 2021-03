Lightyear pensa a un’auto solare da 50 mila euro

Lightyear incassa 48 milioni di dollari di finanziamento e pensa a un modello di auto solare di massa a 50 mila euro.

In cassa altri 48 milioni di dollari

La startup olandese, che ha già presentato il suo primo modello di veicolo elettrico dotato di pannelli fotovoltaici, la Lightyear One, ha raccolto i 48 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento guidato da Zero Point Holding. L’azienda, che attualmente ha oltre 120 dipendenti, inclusi ex dipendenti di Tesla, Audi, McLaren e Ferrari, è nella fase finale di selezione di un partner di produzione. Spera di iniziare le consegne del suo Lightyear One entro la fine di quest’anno.

La società afferma che «il portafoglio di brevetti copre le innovazioni per una trasmissione efficiente, un tetto solare ad alto rendimento e un sistema di gestione termica ottimizzato».

Lightyear One ha quattro motori sulle ruote indipendenti e un’autonomia stimata fino a 725 chilometri con il regime WLTP. La sua caratteristica unica sono i cinque metri quadrati di pannelli solari racchiusi in vetri di sicurezza, montati sul tetto allungato e sul cofano. Secondo Lightyear questi aggiungeranno fino a 12 km di autonomia all’ora, riducendo o eliminando la necessità di ricaricare su base giornaliera.

«Questo round di finanziamento ci aiuterà ad accelerare verso le prime consegne alla fine dell’anno» afferma Lex Hoefsloot, CEO e co-fondatore di Lightyear. «Siamo grati per il supporto di tutti i singoli investitori e lieti di accoglierli come ambasciatori della nostra missione».

Un nuovo modello medio entro il 2023

Lightyear, con sede a Helmond nei Paesi Bssi, sta lavorando a un secondo modello più economico della sua auto solare. Il piano è portare sul mercato decine di migliaia di auto ogni anno dal 2023 in poi, in collaborazione con nuovi partner.

Il Lightyear One costa quasi 150mila euro. Il prezzo del secondo modello dovrebbe aggirarsi intorno ai 50mila euro. Per realizzarlo Lightyear ha assunto un ex manager di Tesla, Johan Vos, come direttore commerciale. Lightyear è nata da Stella, l’auto solare con cui l’Università di Eindhoven ha vinto quattro volte il World Solar Challenge.

«L’azienda non è più una startup _ afferma Vos _ Da agosto si trova in una nuova sede nell’Automotive Campus di Helmond. L’azienda non vuole solo vendere in Europa, ma ha anche gli Stati Uniti sul radar, in particolare la California».