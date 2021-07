Da Lightning e Arcimoto il tre ruote elettrico più veloce del mondo

Dall’incontro fra Arcimoto, produttore di veicoli elettrici a tre ruote, e Lightning Motocycles, produttore di moto elettriche super veloci, non poteva nascere altro che la motocicletta elettrica a tre ruote inclinabile più veloce del mondo. E così sarà.

Il Kit TRiO montato sulla LS-218

il sito ufficiale), è già nota per la sua gamma di Tilting Motor Works, che con il suo kit TRiO può convertire un veicolo a tre ruote in un veicolo basculante. “Piegando” in curva il tre ruote può aumentare la velocità di percorrenza e mantenere la massima stabilità. Arcimoto , con sede in Oregon (qui), è già nota per la sua gamma di veicoli elettrici a tre ruote , che progetta e costruisce da zero . Arcimoto ha appena acquisito ancheche con il suopuò convertire un veicolo a tre ruote in un veicolo basculante. “Piegando” in curva il tre ruote può aumentare la velocità di percorrenza e mantenere la massima stabilità.

La californiana Lightning Motorcycles è il produttore della moto di serie più veloce al mondo, elettrica o meno, la LS-218 . La superbike elettrica con carrozzeria in fibra di carbonio, che eroga 200 CV (150 kW) e 228 Nm di coppia, ha raggiunto la velocità record di 351 km/h (218 mph da cui il nome) al Bonneville Salt nel 2011.

Nel progetto di partnership appena annunciato, un LS-218 sarà oggetto di una conversione TRiO. Il trike sarà presentato il 26 luglio al Portland International Raceway, come parte dell’evento FUV and Friends Summer Showcase di Arcimoto. Sarà un prototipo unico, ma nei piani delle due aziende c’è la fornitura del kit TRiO di serie per la Lightning LS-218.

Arcimoto e Lightning, alleanza naturale

Richard Hatfield (il fondatore di Lightning n.d.r.) e ho visto di persona il Lightning a Bonneville, ho capito che c’era il potenziale per creare un triciclo elettrico diverso da qualsiasi altra cosa nella storia delle motociclette», ha dichiarato Bob Mighell, fondatore di Tilting Motor Works. «Dal momento in cui ho incontrato(il fondatore di Lightning n.d.r.) e ho visto di persona il Lightning a Bonneville, ho capito che c’era il potenziale per creare un triciclo elettrico diverso da qualsiasi altra cosa nella storia delle motociclette», ha dichiarato, fondatore di Tilting Motor Works. Mighell ha battuto il record di velocità terrestre per le motociclette a tre ruote nel 2013. «Questa sarà la prima volta che equipaggiamo una moto elettrica con il kit TRiO, e certamente non sarà l’ultima, mentre guidiamo più velocemente verso un futuro sostenibile come mai prima d’ora».