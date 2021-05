Lifan cambia classe con gli scooter elettrici della serie E4

Lifan lancia la sua nuova gamma di scooter elettrici Lifan E4. L’obiettivo della casa cinese è intercettare i gusti e i bisogni delo scooterista europeo. Per questo ha fatto ricorso al design italiano. Tre le versioni: E4 1.900 W, E4 1.900 W Doppia batteria, ciclomotori in categoria Le1, e il più potente e prestazionale Lifan E4 4.750 W Doppia batteria, motociclo in classe Le3.

Restano a listino anche i due precedenti modelli E3 ed E3+ che in Italia hanno conquistato una fascia di pubblico abbastanza ampia grazie alla concreta affaidabilità e alla capillare rete di vendita e assistenza garantita dall’importatore Padana Sviluppo.

Lifan E4 4.750 W: il perfetto commuter

Anche Lifan E4 sarà presto disponibile presso i circa 1.000 rivenditori di Padana Sviluppo in tutte le principali città italiane. Rispetto alla gamma E3, Lifan E4 è più curato esteticamente, più comodo e più evoluto dal punto di vista tecnologico. Un e-scooter, insomma, che si rivolge a chi non si accontenta di un veicolo concreto e funzionale, ma cerca anche soddisfazione nella guida. Il Lifan E4 4.750 Doppia Batteria, in particolare, non è soltanto una veicolo per la mobilità urbana, ma è un vero e proprio commuter adatto al pendolarismo a medio raggio.

I prezzi restano però nella fascia medio-bassa della categoria, grazie alla forza del poduttore cinese basato a Chongqing (qui il sito). Lifan è infatti uno dei principali gruppi della mobilità cinesi, presente in cento Paesi e titolare di circa ottomila brevetti, fra auto, moto e gruppi di propulsione.

Nella progettazione di Lifan E4 molta cura è stata dedicata alla tecnologia e alla connettività. I fari anteriori e gli indicatori di direzione sono full LED, le luci di posizione anteriori sono a tubi LED, la strumentazione è digitale LED o TFT in base al modello. Per tutte le versioni la colorazione è unica: Graphite grey opaca con nuovi sticker azzurri brillanti.

Tutta la gamma monta motore BOSCH su specifiche tecniche LIFAN a controllo FOC (Field Oriented Control) integrato nella ruota posteriore. La potenza massima è indicata già nella denominazione: 4.750 W (5,1 CV) per Lifan E4 4.750 W, disponibile solo con doppia batteria e 1.900 W (2,6 CV) per Lifan E4 1.900 W. Quest’ultimo offerto sia con una sia con due batterie.

Tre versioni, tre modalità di guida

Per tutte le versioni è possibile scegliere tre diverse modalità di guida: ECO, per viaggiare aumentando l’ autonomia, DYNAMIC, la giusta via di mezzo per l’uso quotidiano e SPORT, per muoversi con quello sprint in più.

Lifan E4 1.900 W è il mezzo ideale anche per i più giovani. Omologato come ciclomotore, raggiunge i 45 km/h di velocità massima. Lifan E4 4.750 W invece raggiungere i 70 km/h e può essere guidato solo con patente. L’ E4 4.750 W Doppia batteria è dotato di 2 pacchi batterie Greenway agli ioni di Litio con celle LG, ognuno da 12 kg, di capacità 2.100 Wh (60V abbinati a 35Ah).

Assicurano un’ autonomia fino a 120 km. Le batterie sono facilmente estraibili dal vano sotto sella per poterle ricaricare anche a casa o in ufficio da presa domestica. E4 1.900 W è dotato di un Greenway Battery Pack agli ioni di Litio con celle LG con capacità di 1.560 Wh (60 V abbinati a 26 Ah) che pesa di 10 kg. con doppia batteria può arrivare a un’autonomia di 160 Km.

Il telaio è in acciaio e piastre stampate. Il forcellone oscillante è in lega d’alluminio con doppio ammortizzatore a gas. La forcella telescopica idraulica anteriore ha un’escursione di 80 mm. Il peso totale dei nuovi Lifan E4 con una batteria è di 90 kg. I cerchioni da 12 pollici sono una via di mezzo tra ruote basse e ruote alte. Dovrebbero garantire maneggevolezza e nel contempo stabilità sullo sconnesso. I freni sono a disco su entrambe le ruote, più performanti sul modello 4.750 W.

Prezzi da 2.390 a 4.290 euro

Le dotazioni comprendono il bauletto da 29 Litri, il gancio portaborse e la presa USB integrati nello scudo anteriore. Lifan E4 4.750W Doppia batteria si avvale di un moderno display TFT di ultima tecnologia. E’ dotato anche di indicatore Bluetooth, identificativo chiamata in entrata, indicatore modalità Parking P, Cruise control, indicatore batteria residua grafica a tacche e in valore, indicatore di surriscalmanento batteria e indicatore grafico di spunto corrente erogata. Per E4 1.900 W il quadro strumenti è LCD monocromatico.

I prezzi di listino sono di 2.390 euro per Lifan E4 1.900 W; 2.990 euro per l’E4 1.900 Doppia Batteria e 4.290 euro per il modello di punta E4 4.750 W doppia batteria. I prezzi sono franco concessionario. Tutte le versioni possono beneficiare degli Ecobonus 2021, con sconti del 30 o del 40%.

