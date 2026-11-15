L’idrogeno? E’ più leggero dell’aria ma perde quota

L’idrogeno perde quota anche in…cielo. Ivone, ingegnere e nostro “corrispondente da Shanghai”, lascia da parte le auto e alza lo sguardo al cielo: batterie sempre più leggere, taxi volanti senza pilota e, il 14 novembre, il primo volo con equipaggio di un aereo commerciale cinese totalmente elettrico. Per lui sono il segnale che l’idrogeno sta perdendo anche nell’ultima trincea dei trasporti, l’aviazione. E chiude con un messaggio ad Airbus e una domanda per voi lettori.

DI Ivone Benfatto

Oggi voglio condividere e commentare con voi alcune notizie lette di recente qui in Cina. Riguardano un tema che mi sta a cuore, batterie contro idrogeno, ma questa volta non si parla di strade: si parla di cielo.

Batterie sempre più leggere: l’idrogeno perde quota

Partiamo dalle batterie. CATL, il colosso cinese degli accumulatori, ha già fatto volare un aereo da 4 tonnellate con celle da 500 Wh/kg e sta sperimentando velivoli di oltre 8 tonnellate. Nei laboratori cinesi intanto si guarda oltre: quest’anno sono stati pubblicati su riviste come Nature e Nature Communications risultati su celle al litio metallico da 600 e 700 Wh/kg. E la stessa CATL ha indicato nel litio-aria la sua prossima frontiera, con un prototipo che avrebbe superato 1 kWh per chilogrammo.

Da ingegnere metto subito le mani avanti: i Wh/kg di una cella di laboratorio non sono quelli di un pacco batteria certificato per il volo, e tra un risultato pubblicato e un prodotto industriale passano anni. Ma la direzione è chiara, e sono convinto che 1 kWh/kg sarà solo un primo traguardo: non si fermeranno lì. Tradotto in pratica, significa aprire la porta al trasporto aereo a batteria. E quindi, permettetemi di dirlo, l’idrogeno nei trasporti perde un altro pezzo di competitività.

Quando credevo nell’idrogeno

Chi mi legge sa come la penso: per il trasporto stradale l’idrogeno non ha senso, e non solo per le auto, ma anche per i mezzi pesanti come autobus e camion. Ne abbiamo discusso anche qui su Vaielettrico poche settimane fa.

Confesso però che non l’ho sempre pensata così. Tra il 2000 e il 2002, a Monaco di Baviera vidi i primi esperimenti con veicoli a idrogeno e pensai davvero che quella sarebbe stata la strada per l’autotrazione. Oggi la realtà dice altro.

Gli esperti e gli analisti che cercano di prevedere il futuro, preso atto della sconfitta su strada, avevano ripiegato su una previsione prudente: l’idrogeno sarebbe rimasto, oltre che nelle applicazioni industriali, per il trasporto marittimo e aereo. Ecco, proprio sull’aereo le novità degli ultimi mesi mi fanno pensare che anche questa trincea cominci a vacillare.

Taxi volanti e aerei regionali alla spina

In Cina il cielo elettrico non è più fantascienza. L’autorità dell’aviazione civile ha già rilasciato le prime licenze commerciali per taxi volanti a decollo verticale senza pilota a bordo, supervisionati da remoto, da due a quattro posti. Servono per spostamenti in città o su distanze come quelle, per noi italiani, di una provincia. Potrebbero entrare in servizio per il pubblico già dal prossimo anno: da parte mia spero di essere in Cina in quel momento e di poterne fare un video per Vaielettrico.

E fresca fresca è la notizia del 14 novembre: a Binzhou, nello Shandong, ha compiuto il primo volo con equipaggio il CE-25A, il primo aereo commerciale cinese da 10 tonnellate a propulsione totalmente elettrica. Lo hanno sviluppato COMAC (il costruttore aeronautico di Stato), CATL per le batterie e l’Università Jiao Tong di Shanghai. Ha dieci ventole intubate elettriche sulle ali, è pensato per 19 passeggeri, con un’autonomia di progetto di 400 km a 300 km/h (leggi). Prima di questo volo con due piloti e un ingegnere a bordo, aveva già fatto 19 voli completamente autonomi, il primo a febbraio. E l’autorità cinese ha già accettato la domanda di certificazione di tipo.

Trovo notevole anche un altro aspetto: prima sono stati fatti i voli in modalità completamente autonoma, senza nessuno a bordo, e solo dopo quelli con piloti e ingegnere. Un tempo era il pilota collaudatore a portare in volo per primo un prototipo; oggi il primo volo lo fa il software, e gli esseri umani salgono a bordo quando l’aereo ha già dimostrato di volare. La considero un’interessante evoluzione della tecnica di collaudo degli aeromobili.

Siamo nella categoria dei voli regionali: per capirci, 400 km sono più o meno un Venezia–Roma in linea d’aria. È una prima applicazione; poi, come sempre, ci sarà l’evoluzione, e non mi stupirei di vedere in futuro collegamenti tipo Roma–Monaco di Baviera o Milano–Bruxelles.

Il volo è durato pochi minuti: poco più di un quarto d’ora in aria. Qualcuno dirà: “È molto poco”. Vero. Ma confrontiamolo con il primo volo dei fratelli Wright, il 17 dicembre 1903 a Kitty Hawk: dodici secondi, 37 metri. Sessantasei anni dopo l’uomo camminava sulla Luna.

E il lungo raggio?

Da ingegnere cerco di restare con i “piedi per terra”, fra virgolette in questo caso. L’aereo a batteria ha un grosso svantaggio rispetto a quelli a combustibile liquido o gassoso, idrogeno compreso: la sua massa in volo resta costante. Un aereo a cherosene invece, man mano che brucia carburante, si alleggerisce, e su un volo intercontinentale il carburante può valere un terzo e più della massa al decollo. Alleggerendosi, guadagna autonomia.

È un bell’handicap. Però, lo scrivo qui, e magari fra dieci anni qualcuno andrà a rileggersi i miei articoli su Vaielettrico: non escluderei soluzioni di ricarica in volo, come oggi si fa il rifornimento in volo degli aerei militari.

Oppure torneremo ai vecchi tempi, quando per andare dall’Europa agli Stati Uniti si faceva scalo alle Azzorre. Qualche ora di viaggio in più a beneficio dell’ambiente è, credo, un prezzo che vale la pena di pagare. E i passeggeri potrebbero scendere, sgranchirsi le gambe e riposarsi un po’.

Un messaggio per Tolosa

Da ultimo, spero che queste notizie arrivino anche ai dirigenti di Airbus. Per quanto ne so, Airbus ha puntato per l’aviazione del futuro sull’idrogeno, con il progetto ZEROe, e i problemi stanno venendo fuori uno dopo l’altro. Il programma, che prometteva un aereo in servizio nel 2035, è stato rinviato e ridimensionato: secondo le ricostruzioni di stampa, slitta di dieci-quindici anni, con il budget tagliato di circa un quarto.

I nodi sono noti: la gestione e il rifornimento del carburante, e soprattutto lo stoccaggio a bordo. O si usa idrogeno liquido, a −253 °C, e quindi serve un sistema criogenico sull’aereo; o si usa idrogeno gassoso molto compresso, che richiede comunque volumi enormi. Anche nel caso migliore, quello liquido, a parità di energia l’idrogeno occupa circa quattro volte il volume del cherosene. Bisogna trovare spazio per i serbatoi, e l’aereo finisce per avere una specie di grande pancia.

Spero che non succeda come per le automobili: che l’industria europea continui a insistere su una strada e non prenda atto che varrebbe la pena di cambiare, o almeno di considerare seriamente anche l’opzione batterie. Altrimenti rischiamo che anche per il settore aeronautico europeo finisca come per le auto elettriche.

A voi la parola

E allora vi chiedo: voi su cosa scommettete per il trasporto aereo, idrogeno o batterie? E ancora: vi fidereste dei sistemi di certificazione cinesi e salireste a bordo dei primi voli commerciali dei taxi volanti senza pilota?