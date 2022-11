Lidl cancella la ricarica gratis. E lui protesta

Lidl cancella la ricarica gratis e un lettore torinese, Roberto, protesta, inviandoci copia della lettera che ha inviato alla catena di discount. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre richieste vanno inviate alla mail info@vaielettrico.it

Lidl cancella la ricarica gratis nel discount di Torino: “Colpa di chi se ne approfittava…”

“È con grande dispiacere che ho appreso come nel vs punto vendita di Via Bologna a Torino, non sia più possibile ricaricare gratuitamente le auto elettriche. Immagino sia dovuto al fatto che possessori di auto di grande cilindrata, che combinazione ora non vedo più, ne approfittassero troppo. In molti casi lasciando l’auto in sosta per diverse ore. Sono possessore di una Smart e, pur abitando a circa tre km dal vs esercizio, mi recavo ogni due giorni a ricaricare l’auto e nel frattempo a fare una piccola spesa. Acquistavo pane, brioches, latte, frutta e verdura. Impiegavo circa 30 minuti, nel frattempo l’auto si ricaricava di 40/50 km che in soldoni significa 4/5€. Ora, considerata la distanza da casa, non sarà per me più conveniente. Chiedo se avete valutato la possibilità di una ricarica a tempo, appunto in 30/40 minuti, tempo necessario per effettuare la spesa. In questo modo risolvereste il problema e continuereste ad erogare, oltre che un bel servizio al consumatore, un ottimo modo per pubblicizzare la vs catena di supermercati“. Roberto Monaco

Per colpa di qualcuno non si offre la ricarica a nessuno

Risposta. Una volta nei bar si trovava spesso un cartello con la scritta: “Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno“. È un po’ quel che è successo con la Lidl. La catena tedesca aveva deciso di offrire la ricarica a chi fa la spesa, contando sul fatto che i clienti avrebbero avuto il buon gusto di non occupare oltre la colonnina. Come abbiamo riferito più volte, su vostre segnalazioni, c’è subito chi ne ha approfittato, usando gli spazi per parcheggiare e ricaricare per giornate intere. Il che ha creato nervosismo negli altri clienti con auto elettriche, fino a episodi di vandalismo come il taglio delle gomme a un’auto in “ricarica lunga” a Verona. Era inevitabile che la Lidl intervenisse, come comunicato a un altro lettore, Fabio , che segnalava comportamenti scorretti. nel punto vendita di Cesano Boscone (MI). Annunciando proprio che si verificherà “se c’è la possibilità di gestire una tempistica massima di ricarica (al momento non è previsto). In quanto il servizio effettivamente viene abusato in alcune occasioni da alcune persone”.

