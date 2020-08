L’ideona di Nissan: paghi il parcheggio in kWh

I proprietari di auto elettriche Nissan potranno pagare il parcheggio scaricando energia. Accadrà durante la visita al nuovo padiglione Nissan, aperto al pubblico il 1 agosto. E’ l’idea appena lanciata in via sperimentale a Yokohama, dove Nissan ha inaugurato uno spazio espositivo sulla mobilità del futuro.

Nissan approfitta di una caratteristica unica dei suoi modelli elettrici Leaf e NV200 : la bidirezionalità del suo sistema Nissan Energy Share . Significa che ogni vettura può indifferentemente assorbire o rilasciare energia. Nissan ha deciso di valorizzare questo atout dando la possibilità di pagare il parcheggio non con i contanti o la moneta elettronica, bensì con gli elettroni.

I conducenti di EV saranno in grado di scaricare energia dalle batterie dell’ auto per pagare il parcheggio, mentre visitano lo spazio del padiglione Nissan a Yokohama. La sede sarà aperta al pubblico fino al 23 ottobre.

L’originale sistema è solo una delle tante innovazioni presentate nel nuovo padiglione costruito per celebrare la mobilità del futuro secondo Nissan. Il padiglione di 10.000 mq è a zero emissioni grazie a pannelli solari, energia idroelettrica e appunto l’energia assorbita dalla auto. I visitatori possono mangiare al Nissan Chaya Cafe, senza emettere un solo grammo di CO2 poichè il locale non è connesso alla rete elettrica esterna. Possono anche godere di esperienze virtuali che consentono loro di provare il brivido delle corse elettriche di Formula E o di fare un giro nel nuovissimo crossover Nissan Ariya EV .

Il CEO di Nissan Makoto Uchida ha commentato: «Mentre il mondo passa alla mobilità elettrica, i veicoli elettrici saranno integrati nella società in modi che vanno oltre il semplice trasporto»“.

In Giappone, Nissan ha anche stipulato accordi con le amministrazioni locali per utilizzare le LEAF come batterie mobili in caso di catastrofi naturali . In un’altra partnership, la società sta riproponendo batterie EV usate per alimentare lampioni .

