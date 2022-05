L’idea di Seattle: colonnine on demand davanti a casa

La soluzione l’ha trovata la multiutility locale Seattle City Light checaricabatteria “on demand”. Non ci sarà alcun costo per i residenti o i proprietari delle auto elettriche, che avranno le colonnine davanti alla porta di casa. Ogni caricatore fornirà livelli di.I conducenti pagheranno unaabbastanza favorevole diNei Supercharger Tesla a bassa potenza il costo è di 0,17 centesimi di dollaro). I caricatori però saranno disponibili in base all’ordine di arrivo e non possono essere prenotati. Idelle proprietà vicine che hanno fatto richiesta, insomma,

Ora City Light sta selezionando le posizioni richieste, valutandole in base agli “obiettivi di equità e ambientali del Piano di investimento strategico per l’elettrificazione dei trasporti”.

La raccolta delle candidature è iniziata in primavera. Durante l’estate saranno valutate e approvate e le installazioni inizieranno a partire dall’inverno 2022/2023. Nel frattempo i clienti dovranno compliare un questionario on line per commentare il progetto.

