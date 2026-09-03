L’ID.Buzz versione camper si mostra dal vivo



















Volkswagen ha svelato al Caravan Salon il nuovo ID.California Cruise, primo modello di una futura famiglia di camper completamente elettrici. Derivato dall’ID.Buzz, il van ha una dotazione pensata per il campeggio e i viaggi su strada, con soluzioni modulari e alimentazione V2L fino a 3,6 kW. Le prime consegne in Germania sono previste all’inizio del 2027.

L’ID.Buzz si trasforma in camper

L’ID.California Cruise rappresenta il primo passo di Volkswagen verso una gamma di camper completamente elettrici. La base tecnica è quella dell’ID.Buzz, ma l’abitacolo è stato adattato per offrire le dotazioni necessarie a trasformare il van in un mezzo da campeggio utilizzabile anche per viaggi più lunghi.

Il sistema è stato sviluppato da Volkswagen Veicoli Commerciali insieme a Stuff Bubble, azienda specializzata in soluzioni gonfiabili per il campeggio. L’obiettivo è mantenere la configurazione del veicolo relativamente flessibile: le componenti dedicate al campeggio possono infatti essere riposte all’interno del mezzo quando non servono.

Letto da oltre due metri e spazio modulare

Visto da vicino, l’elemento centrale dell’allestimento è il letto pieghevole per due persone, lungo 2 metri e largo 1,20. Il sistema può essere aperto rapidamente e lascia spazio a una zona di stivaggio nella parte inferiore.

La dotazione comprende inoltre tendine oscuranti per l’abitacolo e griglie di ventilazione per i finestrini laterali anteriori. Accorgimenti pensati per rendere più confortevoli le soste notturne.

Volkswagen include anche due sedie da campeggio e un tavolo, mentre la configurazione complessiva punta sulla possibilità di avere a bordo tutto l’occorrente senza dover trasformare permanentemente l’ID.Buzz in un camper tradizionale.

La batteria come fonte di energia esterna

Uno degli aspetti più interessanti è la presenza dell’adattatore PowerSocket per il Vehicle-to-Load (V2L). Il sistema permette di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW.

In campeggio questo significa poter collegare eventuali piccoli elettrodomestici, un computer o altre attrezzature elettriche. La stessa funzione può essere utilizzata anche per ricaricare una bici o un monopattino elettrico, trasformando di fatto il van in una batteria mobile.

Due configurazioni e funzioni specifiche per i viaggi

Il California Cruise sarà proposto con passo corto o lungo, seguendo le configurazioni già disponibili per l’ID.Buzz.

Volkswagen ha inoltre introdotto una nuova “California Mode” dedicata alle soste notturne e funzioni specifiche nell’app California per i viaggi elettrici. Tra queste rientra la possibilità di individuare e pianificare il percorso considerando le stazioni di ricarica, elemento particolarmente importante per un camper elettrico.

Volkswagen non ha ancora comunicato tutti i dettagli tecnici definitivi del modello, ma la stretta parentela con l’ID.Buzz Pro permette di delineare il quadro.

La versione a passo corto utilizza una batteria da 79 kWh e può raggiungere fino a 461 km di autonomia WLTP, mentre il passo lungo dispone di una batteria da 86 kWh e arriva fino a 487 km.

Il prezzo annunciato per la Germania parte da 60.761 euro, con le prime consegne previste nei primi mesi del 2027. Per il mercato italiano resta invece da chiarire la disponibilità della specifica versione California Cruise e la relativa configurazione commerciale.