LFP, la sigla magica per far costare meno l’auto elettrica. LFP sta per Litio Ferro Fosfato e per batterie più economiche rispetto alle celle a ioni di litio.

LFP: la Renault 5 seguirà la strada di Tesla Model 3

La strada, l’ha aperta Tesla, equipaggiando le versioni meno costose del Model 3 SR costruito in Cina con le LFP di un grande fornitore locale, CATL. Ma altri costruttori, come la cinese BYD, hanno già scelto questa soluzione, soprattutto per modelli di dimensioni medio-piccole. I big europei, come al solito, sembrano inseguire. Da tempo si vocifera che ci stia lavorando la Volkswagen per la sua citycar, la ID.2. Il primo ad uscire allo scoperto è stato il n.1 di Renault, Luca De Meo, rivelando che per la R5, in arrivo nel 2023, sta valutando seriamente l’utilizzo di batterie LFP. L’obiettivo è chiaro: abbassare i listini di circa 5 mila euro, rispetto a un modello di dimensioni paragonabili alla R5 come la Zoe, scendendo sotto i 25 mila. Questo grazie anche alla nuova base tecnica CMF-B EV, nata per auto elettriche compatte. “È una piattaforma molto competitiva come costi“, ha spiegato De Meo ad Autonews (qui). “Questo ci consentirà di vendere nella fascia più importante del mercato,ì da 20.000 a 30.000 euro, continuando a guadagnare“.

Pregi e limiti delle celle che rendono l’Ev democratica

Le batterie LFP sono considerata più stabili e anche più resistenti a eventuali dispersioni termiche in caso di incidente. Non contengono cobalto, ovvero uno dei metalli più critici nell’approvvigionamento e nel costo. E quindi il prezzo è molto competitivo rispetto alle più diffuse batterie agli ioni di litio con catodi NMC, ovvero nichel, manganese e cobalto.

Ovviamente c’è un rovescio della medaglia: maggior peso-dimensioni e densità energetica ancora inferiore a quella delle batterie NMC. Tutti limiti che in un primo tempo ne avevano consigliato l’uso per mezzi diversi dalle auto, come i carrelli elevatori. Ma i continui miglioramenti, grazie a grandi investimenti in ricerca in tutto il mondo, hanno reso le LFP “potabili” anche nell’automotive. Nel caso della R5, i media francesi ipotizzano la possibilità di scelta per il cliente: una versione entry-level con le batterie LFP e una più prestazionale (e costosa) con celle NMC.