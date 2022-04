Lexus RZ e BMW i7, novità EV in arrivo

Lexus RZ e BMW i7: altre due novità in arrivo. Il primo è un Suv medio-grande, la seconda una super-berlina, versione EV dell’ammiraglia di Monaco.

Lexus RZ, gemella della Toyota bZ4X

Dalla stessa base tecnica, la piattaforma e-TNGA, dal Giappone sono in arrivo tre Suv elettrici: la Toyota bZ4X, la Subaru Solterra e, appena svelata, la Lexus RZ. Cominciamo dalle dimensioni: la RZ è lunga 481 cm, larga 190 e alta 164. È più lunga quindi sia della Tesla Model Y (475 cm) sia della Volkswagen ID.4 (458). La propulsione è la stessa dei due modelli gemelli: con trazione anteriore un motore da 150 kW o, con trazione integrale, due motori da 80 kW ciascuno. La batteria ha una capacità di 71,4 kWh e autonomia WLTP di circa 450 km. Massima potenza di ricarica: 150 kW, il che dovrebbe consentire di riportare la batteria all’80% in circa mezz’ora. Manca un’informazione fondamentale come il prezzo, che verrà svelato più avanti. Ma certo i dati tecnici fanno pensare a un prodotto decisamente più convincente della prima elettrica Lexus, la UX 300e, passata praticamente inosservata.

Il salotto BMW che fa i 240 e va da 0 a 100 in 4,7″

BMW alza ancora la posta della gamma elettrica con l’ammiraglia i7, che utilizza il sistema di trazione EV di 5° generazione. Con motori sincroni che non richiedono terre rare, ma si basano esclusivamente su elettromagneti nel rotore e nello statore. Il modello “base” ( a questi prezzi si fa per dire…)si chiama BMW i7 xDrive60 e ha una potenza di 400 kW, con sistema di trasmissione modulare. Con un motore “M” da 190 kW sull’asse anteriore e un ” Motore L” da 230 kW sull’asse dietro. La batteria ha 101,7 kWh di capacità. Coppia del sistema di 745 Nm: l’accelerazione da zero a 100 km/h avviene in 4,7″, non male per un’auto da “cumenda“. La velocità massima è di 240 km/h. Non male anche il consumo, per un’auto di queste dimensioni (e peso): il dato WLTP è compreso tra 18,4 e 19,6 kWh/100 km. Autonomia fino a 625 km. La versione di punta, la i7 M70 xDrive, arriverà nel 2023, con 485 kW di potenza, coppia massima di oltre 1.000 Nm e 0-100 km/h in 4,0″. Consumo WLTP: 21,2/26,4 kWh/100 km.