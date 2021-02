L’ex Olivetti di Sacrmagno (TO) rinasce con il gigaplant Italvolt

Sorgerà nell’ex area Olivetti di Sacrmagno, in provincia di Torino, il nuovo gigaplant di Italvolt . La società fondata e guidata da Lars Carlstrom, che solo due giorni fa aveva annunciato l’investimento da 4 miliardi nel più grande impianto per batterie auto d’Europa, stringe dunque i tempi e avanza a passo di carica.

Italvolt stringe i tempi per il Recovery Plan

Nelle prossime settimane il nuovo governo Draghi dovrà redigere il testo definitivo del Recovery Plan, decidendo come e dove allocare i circa 80 miliardi di euro destinati per regolamento europeo alla transizione energetica. E avendo già in mano i progetti per il nuovo stabilimento nell’ex area Olivetti, Italvolt vuole essere in pole position per aggiudicarsi tutti gli incentivi messi a disposizione. Localizzazione, riuso di un’area già cementificata, creazione di 10 mila posti di lavoro totali in una regione in sofferenza occupazionale. Tutto questo lascia supporre che il governo farà di tutto per portare a casa l’investimento.

L’area ex Olivetti di Scarmagno è di proprietà del Fondo Monteverdi. Il fondo è gestito da Prelios SGR, ex Pirelli Real Estate, oggi di proprietà del .fondo irlandese Burlington Loan Management e presieduta dall’ex vice presidente di Unicredit Fabrizio Palenzona. Italvolt l’ha selezionata per le sue caratteristiche tecniche e per la sua collocazione geografica particolarmente favorevoli. Per esempio la vicinanza ai due aeroporti di Torino e Milano e ai poli logistici di Piacenza, Orbassano, Novara e Rivalta Scrivia. Come avevamo previsto, quindi, la scelta è caduta sul Piemonte, la più antica delle Motor Valley del Bel Paese. Ma con un occhio anche all’altra Motor Valley, quella emiliana, attraverso la cerniera logistica piacentina.

Sacrmagno, la storica fabbrica del boom anni 60

Olivetti si insediò a Sacrmagno nel 1960 e per diversi decenni il sito del canavese rappresentò uno dei luoghi simbolo del boom economico italiano degli anni 60. Fu ridimensionato a partire dagli anni 90 e definitivamente dismesso nel 2013 dopo un incendio che devastò l’unico adificio ancora attivo.

Oggi è una vasta area industriale dismessa che si estende per circa 1 milione di mentri quadrati. La scelsero per conto di Olivetti agli architetti Marco Zanuso ed Eduardo Vittoria per la facilità dei collegamenti stradali, autostradali e ferroviari, sia con Ivrea che con la città di Torino. Altro fattore che rende l’area di Scarmagno ideale ad ospitare il progetto di Italvolt è il suo forte legame con il tessuto produttivo del Piemonte.

Carlstrom: “Olivetti icona del made in Italy”

«Siamo onorati – ha detto il fondatore di Italvolt Lars Carlstrom – di avere la possibilità di costruire la nostra Gigafactory nell’area di Scarmagno, un tempo occupata dal polo industriale Olivetti, azienda che ha segnato la storia dell’industria italiana e ancora oggi rappresenta un’icona della tecnologia made in Italy».

A Scarmagno Olivetti aveva localizzato la produzione di molti dei sui più importanti prodotti. Dalle telescriventi ai microcomputer, dai personal computer ai sistemi informatici, divenendo per molti anni il più importante polo produttivo del Gruppo. Ma con la cessione nel 1997 e 1998 delle attività nei PC e nei sistemi informatici il sito fu svuotato e infine abbadonato.

Con 300.000 metri quadrati di superficie e una capacità iniziale di 45 GWh, che saliranno ai 70 GWh, la Gigafactory di Italvolt sarà la dodicensima al mondo. Sarà progettata dalla divisione Architettura di Pininfarina, come già l’impianto gallese di Britishvolt. Comau fornirà invece soluzioni innovative, impianti e tecnologie per l’impianto. Comau si occuperà anche della realizzazione del laboratorio di Ricerca e Sviluppo che affiancherà il nuovo sito produttivo.