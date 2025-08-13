L’EV che emoziona: la corsa all’oro dei Software Defined Vehicle

L’Ev che emoziona: è questo il nuovo trend che i costruttori di auto elettrificate premium si apprestano a cavalcare. Lo stiamo vedendo con i modelli Hyundai Ioniq 6N, KIA EV6 GT e EV9 GT, Mercedes AMG C63-E Performance. Ai quali si sono aggiunti Honda prelude 2025 hybrid e da ultimo Lexus RZ. Ci pensano anche i progettisti di BMW alle prese con la futura gamma Neue Klasse. Ma come può “emozionare” un’auto elettrica che si guida solo con acceleratore e volante? Semplice: restituendo ai guidatori gli strumenti che lo trasformano in pilota: il suono e il cambio. Oggi è possibile grazie all’elettronica.

Fino a pochi anni fa, quando si parlava di auto elettriche il dibattito ruotava attorno a batterie, autonomia e tempi di ricarica. L’obiettivo era portare la mobilità a zero emissioni al massimo livello di fruibilità, e ogni sforzo tecnico sembrava concentrato su chilometri in più e minuti in meno alla colonnina.

L’EV che emoziona: importa meno quanto si viaggia, ma come si viaggia

Oggi lo scenario è cambiato. Non basta più arrivare a destinazione: serve arrivarci vivendo il viaggio. È nata così la nuova frontiera dell’automotive elettrico — quella dei Software Defined Vehicle — dove il software non governa soltanto la propulsione, ma plasma il carattere e le emozioni dell’auto.

In questo contesto si è aperta una corsa all’oro: oltre 100 filing brevettuali in pochi anni, con prodotti e prototipi firmati Hyundai (divisione N elettrificata), Kia (EV GT), Ferrari, Toyota, Lexus, Harley-Davidson, BYD, Mercedes, BMW, Honda, Stellantis e altri. Sempre più CEO dichiarano apertamente che la driving experience è “fondamentale” per il successo dei loro EV.

L’esempio più eclatante arriva proprio dal gruppo coreano. Hyundai, con la gamma N elettrificata, e Kia, con le GT elettriche, hanno portato in produzione soluzioni che combinano cambiate virtuali, sound dinamico e feedback fisico per far rivivere al guidatore la stessa adrenalina delle sportive a combustione. (Nelle foto qui a fianco i paddle al volante di Hyundai Ioniq N6 e, sotto, quello di Kia EV6 GT). Un segnale chiaro che l’industria ha imboccato una direzione precisa: far tornare l’elettrico un oggetto del desiderio per gli appassionati.

Perchè senza il fascino, la reattività e la personalità che da sempre caratterizzano l’auto, il rischio è che l’elettrico resti percepito come un mezzo “piatto”, puramente funzionale. Le nuove soluzioni di sensory driving — suono dinamico, cambiate virtuali, vibrazioni coordinate, risposta del veicolo in tempo reale — stanno restituendo all’elettrico ciò che sembrava perso: il piacere di guida autentico.

Ma pochi sanno o ricordano che la scintilla dell’Ev che emoziona è scoccata in Italia, a Venaria Reale (TO) per l’esattezza, negli studi di una start up innovativa: 2electron.

Una scintilla scoccata in Itala: dalla moto Emula di 2electron alla Tesla Model 3 con tecnologia McFly

Quando ancora nessuno ne parlava, nel 2019, a EICMA, intercettammo e documentammo il debutto della tecnologia McFly di 2electron applicata alla moto Emula.

Un sistema capace di unire emozione e sostenibilità, già con un nome, una forma e una mission chiara. Allora non era un trend, eppure aveva già dentro di sé l’idea che oggi sta guidando l’evoluzione dell’auto elettrica nel mondo: rendere l’innovazione green anche un’esperienza che fa battere il cuore.

La start up piemontese ha poi sviluppato quell’idea, l’ha tutelata con decine di brevetti mondiali e l’ha portata su una Tesla Model 3 Performance che abbiamo provato l’anno scorso al Kilometro Rosso di Bergamo. Qui sotto il VIDEO

Non sappiamo come oggi le big dell’automotive abbiano realizzato i loro software e con quali brevetti: la riservatezza, in questo campo, è assoluta. Ma certo l’idea di base, la scintilla – o fiamma eterna, giudicate voi – l’ha accesa 2electron.

Inoltre, se sui modelli citati il Software Defined Vehicle è disegnato su misura, quindi univoco, la tecnologia McFly di 2electron è configurabile a piacimento del pilota, può quindi simulare la guida reale di più di un modello termico esistente. Noi infatti la definimmo “camaleonte”.

L’EV che emoziona: vincerà l’elettronica o la meccanica?

Non ci stupiremmo se alcuni dei grandi costruttori, magari cinesi, l’adottassero in toto per le loro BEV sportive, come optional o per particolari allestimenti. Oppure che un grande produttore di componentistica lo lanciasse in kit aftermarket.

Con tutt’altra tecnologia – meccanica anzichè elettronica – si è mossa Porsche con la sua Taycan elettrica dotata di cambio automatico a due marce. Sempre sfruttando la meccanica, abbiamo raccontato l’idea sviluppata, ancora una volta in Italia, da tre visionari come Alessandro D’Aiuto, Diego Ramponi e Franco Lambertini.

Meccanica o elettronica? Il dibattito è aperto. Resta il fatto che oggi, quella scintilla è diventata un linguaggio industriale globale. Le EV del futuro non saranno ricordate solo per quanta strada potranno fare con una carica, ma per quanto sapranno farci sentire vivi lungo il percorso.