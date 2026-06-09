L’Europa si spacca: sette Paesi difendono i target CO2 per le auto













Sette governi europei chiedono di non indebolire ulteriormente i target di emissioni di CO₂ per le auto, sostenendo che la certezza normativa è indispensabile per gli investimenti dell’industria. È un segnale politico importante che arriva mentre un nuovo studio sulla Cina attribuisce alla crescita della mobilità elettrica la prevenzione di circa 262 mila morti premature legate all’inquinamento atmosferico. Due notizie diverse, ma unite da un messaggio comune: rallentare la transizione potrebbe avere costi economici e sanitari molto elevati.

Un fronte europeo contro nuove concessioni ai costruttori

Dopo la recente flessibilità concessa dalla Commissione europea sui target di CO₂, Italia, Germania, Repubblica Ceca più una mezza dozzina di altri membri Ue hanno chiesto un ulteriore allentamento dei vincoli che consentirebbe ai veicoli termici di sopravvivere al ban del 2035. La richiesta è stata fatta propria dal gruppo del PPE e dai partiti del centrodestra al Parlamento europeo, che si appresta a votare per la ratifica della proposta della Commissione.

Ma in vista del voto sette Stati membri capeggiati da Francia e Spagna hanno preso posizione contro ulteriori allentamenti delle regole. L’argomento è semplice: cambiare continuamente gli obiettivi rischia di creare incertezza, scoraggiando gli investimenti necessari per sviluppare piattaforme elettriche, batterie e infrastrutture.

La discussione arriva in una fase delicata per il settore automotive europeo, stretto tra la competizione internazionale e la necessità di mantenere competitività tecnologica. Per questi Paesi, però, proprio la stabilità delle regole rappresenta un vantaggio competitivo: le aziende possono pianificare con maggiore sicurezza, mentre consumatori e filiera ricevono un segnale chiaro sulla direzione del mercato.

Anche diverse analisi indipendenti evidenziano come gli standard sulle emissioni abbiano contribuito ad accelerare l’offerta di modelli elettrici più accessibili, elemento fondamentale per aumentare la diffusione delle auto a zero emissioni.

Cina, ridurre l’inquinamento serve: 262 mila morti in meno

Mentre in Europa si discute di regolamenti, dalla Cina arriva uno studio che sposta l’attenzione sugli effetti concreti della transizione. Secondo la ricerca, la rapida diffusione dei veicoli elettrici avrebbe evitato circa 262 mila decessi prematuri grazie alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Il risultato va letto con prudenza: si riferisce a un contesto caratterizzato da grandi aree urbane, elevata densità di popolazione e livelli di inquinamento molto diversi da quelli europei. Non può quindi essere trasferito automaticamente al mercato italiano o comunitario.

Resta però un messaggio difficile da ignorare: la mobilità elettrica non è soltanto una questione climatica o industriale, ma anche sanitaria. Meno emissioni allo scarico significano una minore esposizione agli inquinanti nelle città, con benefici potenziali per milioni di persone.

Cosa significa per il mercato italiano

Anche in l’Italia e in l’Europa l’inquinamento è causa di decine di migliaia di morti premature. Tuttavia il tema resta sottotraccia e addirittura suscita fastidio nella narrazione di molti leader politici europei, più attenta alla crisi industriale dell’automovite continentale.

Un ulteriore indebolimento dei target, però, potrebbe rallentare l’arrivo di nuovi modelli e ridurre gli investimenti sulla filiera europea, proprio mentre la concorrenza internazionale accelera. Al contrario, mantenere una traiettoria chiara potrebbe favorire l’innovazione e rendere progressivamente più competitivi i veicoli elettrici prodotti dalle case europee.