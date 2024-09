L’Europa rifiuta l’auto elettrica? Escludendo il caso Germania…

La brusca rimozione dei sussidi all’acquisto ha contribuito a un calo del 16,4% delle vendite in Germania nella prima metà del 2024. Ma Berlino ha già deciso che li reintrodurrà entro l’anno, pur privilegiando le flotte aziendali.

Un ambiente normativo stabile di supporto, nota così T&E, è fondamentale per evitare la stagnazione e bloccare gli investimenti.

Gli incentivi “intelligenti” del Belgio

Perciò promuove la politica belga sulle auto aziendali, che ha introdotto tassi di ammortamento interessanti per le auto elettriche ed eliminato gradualmente l’ammortamento per i motori a combustione. Di conseguenza, le vendite di BEV in Belgio sono aumentate del 48% nella prima metà dell’anno.

Lucien Mathieu, direttore per le auto presso T&E, ha affermato: “La Germania è il malato d’Europa quando si tratta di auto elettriche. Nel frattempo, i mercati che hanno incentivi forti e prevedibili per l’adozione di veicoli elettrici stanno raccogliendo i frutti. I legislatori della CDU tedesca a Bruxelles dovrebbero smettere di cercare di indebolire l’obiettivo dell’UE per il 2035 e invece promuovere effettivamente i veicoli elettrici”.

T&E: “La crescita continua quando è favorevole il contesto normativo”

Nella prima metà del 2024, le vendite di veicoli elettrici sono cresciute nei mercati con contesti normativi favorevoli:

-In Francia, dove è attivo un programma di leasing sociale per fornire auto elettriche a basso costo alle famiglie a basso reddito, le vendite di veicoli elettrici a batteria sono aumentate del 14,9% nel primo semestre del 2024.

-Nel Regno Unito, l’obbligo ZEV ha trainato il mercato BEV, con un aumento delle vendite del 9,2% nel primo semestre del 2024.

-In Italia, le vendite di veicoli elettrici a batteria sono aumentate del 7,0% nella prima metà dell’anno, con un picco di vendite a giugno 2024, quando sono stati lanciati i nuovi incentivi per i veicoli elettrici.

-In Belgio, il segmento delle auto aziendali ha trainato il mercato dei veicoli elettrici a batteria con un incremento del 47,8% nella prima metà dell’anno.

Mentre il numero delle vendite di BEV nell’UE è rimasto stabile, la quota media di BEV sull’immatricolato è diminuita leggermente (al 12,5% dal 12,9% nel primo semestre del 2023). Tuttavia, nel resto dell’UE (esclusa la Germania) la quota di mercato BEV è aumentata al 12,5% nel primo semestre del 2024 (dal 12,0% nel primo semestre del 2023).