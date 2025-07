L’Europa che “bolle” dice al mondo: “Avanti tutta sul clima”

Mentre l’intera Europa “bolle” sotto un’ondata di caldo anomalo senza precedenti, la Commissione europea presenta gli aggiornamenti alla legge sul clima che confermano gli obiettivi al 2040, ma introducono criteri di maggior flessibilità. Proposta poco ambiziosa per le organizzazioni ambientaliste, dal WWF a Legambiente, da T&E a Ecco. Irrealistica invece per alcuni Paesi, tra cui l’Italia che con Francia e Germania sta elaborando un documento sul rischio competitività per l’industria europea e quella dell’auto in particolare.

Obiettivo: emissioni meno 90% entro il 2040

Nel documento della Commissione viene confermato l’obiettivo dell’Europa al 2040, con il taglio delle emissioni clima alteranti del 90% rispetto ai livelli 1990. Ma gli Stati potranno adottare percorsi diversi per raggiungere il target e compensare gli eventuali sforamenti con il sistema degli scambi dei crediti di CO2 (EU ETS).

Con il traguardo proposto «l’UE manda un messaggio al mondo – si legge nel comunicato ufficiale -: proseguirà decisa nella lotta ai cambiamenti climatici, rispetterà l’accordo di Parigi e continuerà a dialogare con i paesi partner per ridurre le emissioni a livello mondiale».

Il nuovo traguardo, scrive ancora la Commissione, non solo «darà certezza agli investitori, ma incoraggerà l’innovazione, rafforzerà la leadership industriale delle nostre imprese e migliorerà la sicurezza energetica dell’Europa». Proprio questa settimana, aggiunge Bruxelles, l’ultima indagine Eurobarometro ha rilevato «un forte sostegno dei cittadini all’azione dell’Europa per il clima».

Sulla buona strada per il taglio del 55% entro il 2030

Tra l’altro l’UE sembra essere sulla buona strada per centrare il primo obiettivo del -55% entro il 2030. Infatti se tutti gli Stati membri realizzeranno le misure vincolanti indicate nei loro piani per il clima presentati a Bruxelles (PNIEC per l’Italia) il taglio delle emissioni già acquisito sarà del 54%.

A corredo dell’aggiornamento della legge sul clima la Commissione ha pubblicato la disciplina per gli aiuti di Stato nell’ambito del patto per l’industria pulita che sosterrà ulteriori investimenti nella transizione all’energia pulita e la semplificazione concordata del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Infine ha fatto il punto sulle prime proposte relative al patto per l’industria pulita che intende legare la decarbonizzazione alla competitività dell’ industria europea (Piano Draghi).

Ma Meloni, Macron e Merz preparano un lettera di richieste a Bruxelles sulla crisi dell’automotive

Ma proprio su questo punto arriverà domani a Bruxelles una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen e firmata da Giorgia Meloni per l’Italia, Emanuel Macron per la Francia e Friedrick Merz per la Germania. La lettera-appello avanza una serie di richieste per tutelare la competitività dell’industria europea, con particolare focus sull’automotive che con l’indotto dà lavoro a 13 milioni di europei e rappresenta l’8% del Pil dell’Unione.

Secondo Repubblica, che ha anticipato la notizia, i tre puntano su:

-strumenti finanziari e di bilancio più flessibili per aiutare i settori in difficoltà:

-investimenti nell’innovazione, in difesa e spazio;

-riduzione dei costi dell’energia;

–incentivi europei per sostenere l’auto elettrica (ma Roma chiede di includere anche biocarburanti, e-fuels e idrogeno).

L’Italia, peraltro, figura con Polonia e Ungheria nel gruppo dei Paesi più critici verso gli obiettivi climatici 2040, bollati come «irrealizzabili e ideologici». Vedremo come influenzeranno l’iter di approvazione nei passaggi al Parlamento europeo e al Consiglio europeo. Dal fronte ambientalista le critiche si concentrano sul meccanismo di compensazione delle emissioni attraverso i “crediti di carbonio“. Un meccanismo che, grazie a certificazioni opache, permette alle aziende di dichiarare falsi progressi ambientali.