Lettori incerti su Zoe, Enyaq e MX 30 / Vaielettrico risponde

Lettori incerti sulle prossime scelte di acquisto. Maurizio pensa a una Zoe, ma ha alcuni dubbi. Salvatore è incerto tra Skoda e Mazda. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che potete inviare i costi quesiti all’indirizzo info@vaielettrico.it Lettori incerti 1/ Maurizio sogna la Renault, ma ha molti dubbi… “Sono molto interessato alla Zoe. Sia per la buona autonomia, sia per la zona in cui vivo (molte salite, molte discese) sia per il clima (da -10°C in inverno a +28°C in estate). E sia per il mio lavoro, che mi costringe 10 giorni al mese in tutte le stagioni a lasciare l’auto parcheggiata all’aperto. D’inverno la trovo ghiacciata completamente. Non mi piace la guida spericolata, ho una vecchia diesel con alle spalle solo 143 mila km e non ho ancora cambiato le pastiglie dei freni. Sono solito usare il freno motore e rallentare con largo anticipo in caso di ingorghi. Ora alcuni forum dicono che sulla Zoe la frenata rigenerativa si ottiene solo agendo sul pedale del freno. Mentre decelerando o sollevando il piede dall’acceleratore non ottengo nessuna ricarica della batteria. Questo per me sarebbe un enorme svantaggio, abituato ad usare solo per emergenza il freno. In inverno, strada gelata, se toccassi il freno nelle mie zone, sarei subito contro un muro o fuori strada…

…e sta pensando di comprarla di seconda mano

“Ho valutato altresì la differenza di spesa per la gestione della mia futura Zoe, tra la versione Flex (batteria a noleggio) e no, fra i primi modelli e gli ultimi modelli. Trovando una Zoe del 2019 o anni successivi (di seconda mano), avrei una batteria più capace (43 kwh) che garantirebbe un’autonomia di circa 290 km in ogni stagione dell’anno. Ma qui mi sorgono molti dubbi. Trovo annunci tipo “ZOE R240 Flex del 2018 43 kwh km 38000 € 8.800“. Oppure: “Zoe Life R90 Flex dell’11/2018 € 9.900 “. O ancora: “ Life Q90 Flex 07/2018 € 11800 Lm 13.000” o “Intens R110 Flex 25000 km € 12.350” e così via. E’ possibile sapere l’evoluzione delle varie Zoe nel tempo? E una valutazione equa l’attuale? Oltre tutto le versioni Flex hanno batteria a noleggio, il che comporterebbe una spesa extra di euro 800 annui, evitabile prendendo una versione NON Flex. Che però è introvabile, a meno di salire a un prezzo superiore a € 18000, usata e con km 6000. Ho uno stipendio che supera di poco 1000 euro netti, mutuo, utenze, moglie e figlia a carico, aggiungere il canone della batteria sarebbe un’ulteriore spesa…” Maurizio Risposta: sicuro che il nuovo sia fuori portata? Risposta. Il primo consiglio è di provarla la Zoe, presso qualsiasi concessionaria Renault. Basta poco per verificare che la frenata rigenerativa funziona anche decelerando, e non con la semplice frenata. Lo si vede dal display e lo si sente pure. E , se non si ha fiducia in quel che compare sul monitor di bordo, lo si deduce dal fatto che, viaggiando in città senza mai usare i freni, l’autonomia in km non cala. Anzi, con un piede un po’ esperto, aumenta proprio. Quanto alla scelta di quale Zoe usata acquistare, aspetteremmo qualche mese per capire se l’alternativa del nuovo (con batteria da 52 kWh) è proprio impraticabile. Lo diciamo perché dovrebbe finalmente diventare operativa la norma che accorda uno sconto del 40% a chi acquista un’elettrica avendo un ISEE sotto i 30 mila euro. A quel punto, per esempio, acquistare un’auto di seconda mano a 18 mila euro non avrebbe più senso, potendone acquistare una nuova con più autonomia. Lettori incerti 2/ “Mi consigliate Enyaq o MX 30?”

"Complimenti per il video-test della Mazda, visto sul vostro canale YouTube…Vorrei sapere: quale mi consigliereste fra la MX 30 e la Skoda Enyaq, considerato che faccio 50 km al giorno?.." Salvatore Russo

Risposta. Facendo 50 km al giorno, entrambe hanno un’autonomia sufficiente e quindi la scelta può essere guidata da altri parametri. Il prezzo, le prestazioni e anche l’estetica, perché no? Su quest’ultima non ci pronunciamo, de gustibus…Per il resto possiamo dirle che la Mazda ha un prezzo d’attacco leggermente inferiore, 34.900 euro contro 35.950, ma ha anche meno autonomia (200 km omologati contro 361). È però più scattante: da 0 a 100 km/h accelera in 9,7 secondi, contro gli 11,3 della versione più abbordabile della Enyaq, la 50 . È una macchina, quella giapponese, consigliabile soprattutto a chi fa spostamenti brevi, in città e dintorni. La Skoda ha range più estesi, anche oltre i 400 km con le versioni più costose, da 40 mila euro in su. Ricordiamo che da tutti questi prezzi vanno tolti gli incentivi. Anche a Lei, comunque, il consiglio è di provarle in concessionaria, per farsi un’idea più precisa.

