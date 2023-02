Lettera di San Valentino a una colonnina: l’ha scritta, con ironia, Giuseppe un lettore a cui è capitata una disavventura con una ricarica di Enel X Way. Naturalmente saremo lieti di ospitare un’eventuale replica dell’azienda.

Lettera di San Valentino a Enel X Way: “Sai che ti voglio bene, ma…”

“Cara Enel X Way, adesso ho capito perchè ti chiami così! La X sta per incognita! A tale proposito ti voglio raccontare una disavventura che mi è capitata in via della Longarina in Guidonia (Roma). Tu lo sai che ti voglio bene e te l’ho dimostrato con Flat Large: sono abbonato al tuo servizio da tre mesi, ma quest’amore non è affatto corrisposto. Ti racconto perchè: l’altro giorno, per la precisione l’11 febbraio alle ore 18, torno alla mia macchina elettrica, dopo aver lasciato il cavo inserito per la ricarica. E scopro che la colonnina era fuori servizio, anzi era proprio spenta e non sono riuscito a liberare il mio cavo dalla colonnina. Intanto me lo potevi dire che ti eri stancato di me, invece mi hai lasciato senza avvertirmi con una notifica.. Allora dico: se non volevi saperne più di me perché ti sei tenuto il mio cavo?“.

La colonnina si è spenta e per liberare il cavo…

“Insomma, alla fine ho dovuto chiamare una persona super partes (Società Principia) per farmi liberare il cavo. La carica non era terminata ed ho dovuto aspettare 40 minuti il tecnico (gentilissimo e velocissimo) per liberarmi dalla colonnina. Tra i miei tentativi infruttuosi, le telefonate intercorse con il Servizio Clienti più l’attesa del tecnico, sono stato alla colonnina più di un’ora. Suggerimento: visto che non puoi sostituire le 9.000 batterie tampone in caso di black out della rete, studia un sistema meccanico che in caso di mancanza di corrente stacchi automaticamente il cavo. Hai studiato tanto, amica mia, hai le capacità anche per risolvere questo problema. Cara Enel X Way, ero innamorato di te, sono un uomo che crede nelle storie lunghe, ma nella giornata degli innamorati, a malincuore, ti confesso che mi sto disamorando…Ma voglio ancora crederci… dipende solo da te. Con affetto, nonostante tutto“. Giuseppe Sorvillo

