Lettera aperta sull’auto elettrica: a che serve discuterne ancora?

Un viaggio di piacere in Norvegia con auto elettrica a noleggio ha fatto il miracolo: l’elettroscettico Emiliano ha scoperto che è invece un’ esperienza…normalissima. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

In Norvegia ho scoperto che è un’esperienza normalissima

“Vorrei riportare nella seguente email la mia prima esperienza nel mondo della mobilità elettrica.

Sono un vostro lettore da qualche mese e da sempre mi interesso al mondo automobilistico a 360 gradi.

Ammetto che inizialmente ero un po’ scettico sulla tecnologia elettrica, ma l’ evoluzione che c’è stata negli ultimi anni e il rapporto efficienza/potenza delle auto elettriche mi hanno incuriosito molto. Così a fine settembre ho sfruttato un viaggio di piacere in Norvegia (isole Lofoten) per noleggiare un’ auto elettrica, nonostante molti sconsiglino questa esperienza quando si è in vacanza.

Ritirata l’ auto (una ID.3) e inserita la targa in una delle varie app, scopro che ha una batteria da ‘soli’ 45kwh e che la velocità di carica massima è di ‘soli’ 50kw! Era un’ auto con qualche annetto sulle spalle, nonostante fosse in perfette condizioni; oggi sono prestazioni da citycar economica! Ho avuto un momento di sconforto, dato che i km che dovevamo fare nei giorni seguenti erano tanti. Ma la paura è passata subito dopo i primi km.

Infatti, la mia esperienza è stata… normalissima! Problemi inesistenti, ansia da ricarica non pervenuta, tempo ‘sprecato’ per ricaricare: 20 min in 4 giorni, all’ aeroporto prima della riconsegna. Il motivo è semplice: infrastruttura. Vi dirò che raramente ho usato l’ app per cercare le colonnine, tanto erano più o meno ovunque e si ricaricava mentre si faceva altro. Pianificazione giornaliera mai influenzata dalle ricariche, ma solo da cosa vedere e quando.

Benedette le colonnine in AC a ricarica lentissima

Essenziali anche le colonnine AC a ricarica lentissima (3/6 kw), presenti in molte strutture ricettive, tra cui l’ albergo (assolutamente non di lusso) dove alloggiavo. Sono fondamentali per 2 motivi: hanno prezzi bassi (ricaricavo a meno di 30cent a kwh) e l’ auto può occupare lo stallo sempre, anche dopo la fine della ricarica, quindi nessun pensiero di dover spostare l’auto subito dopo. E poi non stressano inutilmente la batteria.

Insomma, con un’ auto brillante e confortevole da oltre 200 cavalli ho fatto una media di 15kwh/100km, che sarebbe un equivalente di circa 1.5l/100km in benzina, con le dovute incertezze, ma facciamo pure 2l/100km resta comunque una dato inavvicinabile da tutte le auto termiche, specialmente a parità di dimensioni e prestazioni. Ah e avevo anche le gomme chiodate, che certamente non aiutano i consumi!

Ho speso in tutto 48euro per 810km. Anche le colonnine fast che ho usato per qualche rabbocco, non erano molto costose. Altra nota curiosa è che le auto a noleggio erano quasi tutte elettriche perché… costavano molto meno! E la benzina in Norvegia, per decisione politica credo, costa cara, quindi veramente non conviene muoversi con auto a noleggio tradizionali.

Le note negative? La selva jungla delle App

Le note negative sono le stesse di cui si sente parlare anche in Italia: devi avere app diverse (Bilkraft, Mer, Kople, Tesla, Elton, quest’ultima è un utilissimo wrap di molte applicazioni diverse, ma non tutte sono supportate e i prezzi sono leggermente superiori). Quindi ho perso qualche ora prima del viaggio per capire cosa scaricare e attivare i profili (nota su Bilkraft, per chi fosse interessato ad andare in Norvegia: per attivare il profilo con numero di telefono Italiano, ho dovuto contattare per mail l’ assistenza che in poche ore mi ha abilitato l’ account).

Inoltre le ricariche AC ‘lentissime’, come menzionato precedentemente, potrebbero essere di più, perché sono la vera svolta nella quotidianità.

Dopo questo viaggio mi chiedo: se per una persona che usa per la prima volta una tecnologia (anche un po’ ‘obsoleta’, passatemi il termine), grazie ad una buona infrastruttura, non c’è stato alcun problema ma solo benefici, tutte le discussioni sull’ auto elettrica a cosa servono?„ Emiliano Ruberto

Quel che non serve è la disputa sul “sentito dire”

Risposta- Non occorre andare in Norvegia per scoprire che tutte queste discussioni sull’auto elettrica sono per lo più pretestuose. Anche in Italia, dove pure l’infrastruttura di ricarica è ancora tutt’altro che perfetta, viaggiare “alla spina” diventa “normale” in pochi giorni di apprendimento. Si tratta semplicemente di cambiare le abitudini. Se di questo si parlasse e si scrivesse non ci sarebbe nulla di male. Purtroppo invece da noi assistiamo a una disputa sul sentito dire tra fautori e detrattori, la gran parte dei quali, su entrambe le sponde, non ha mai viaggiato in auto elettrica per più di mezz’ora.