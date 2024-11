L’Etiopia mantiene le promesse: 100 mila elettriche già in strada

Con un reddito pro capite di 1.300 dollari, rete di ricarica quasi inesistente, continui black out elettrici e un’autovettura ogni 100 abitanti (1,2 milioni in tutto) l’Etiopia sarà il primo Paese al mondo a consentire solo l’importazione di auto elettriche.

La Norvegia d’Africa: dal 2025 saranno vietate le importazioni di auto termiche

Come in una sorta di Norvegia africana, infatti, dal 1° gennaio prossimo sarà vietato introdurre nel Paese veicoli leggeri a motore termico. E dal momento che non c’è una significativa produzione interna di veicoli, gli automobilisti etiopi non potranno più immatricolare autovetture a benzina o diesel, nuove o usate che siano. Sulle quali peraltro già gravava un dazio del 200%, contro il 15% sulle auto elettriche.

In vista di questa scadenza, già sono entrate nel secondo Paese più popoloso d’Africa (126 milioni di abitanti) oltre 100 mila auto a batteria, con una quota totale sul circolante sfiora il 10%. In Italia ne circolano poco meno di 300 mila su quasi un parco auto di quasi 40 milioni.

Il governo di Addis Abeba mantiene così le promesse annunciate in primavera. Punta direttamente a una mobilità a zero emissioni entro il 2032, quando si stima che le importazioni di auto elettriche toccheranno le 500 mila unità all’anno. Tuttavia chi ha già compiuto il gran passo incontra più di una difficoltà.

Le peripezie degli Ev driver per le vie di Addis Abeba

La rete americana CNN, in un recente report dall’Etiopia, ha raccolto testimonianze di molti automobilisti costretti a lasciar posteggiate le proprie BEV per giorni interi, impossibilitati a ricaricarle. Mancano poi assistenza, pezzi di ricambio, meccanici in grado di mettere le mani su un powertrain elettrico.

Ma non va molto meglio ai possessori di auto termiche che fanno normalmente la fila al distributore rifornirsi di carburante. L’approvvigionamento è a singhiozzo, e i prezzi sono schizzati alle stelle, sfiorando il dollaro per litro che è una cifra folle per il potere d’acquisto di un etiope medio. L’importazione di petrolio costa 6 miliardi di dollari ogni anno al Pese africano. E non se lo può più permettere.

L’Etiopia non ha riserve fossili, mentre già dispone di grandi potenzialità nella generazione elettrica da fonti rinnovabili. Irraggiamento solare e vento in abbondanza, ma soprattutto risorse idriche, consentono già di coprire il 96% dei consumi elettrici. A breve sarà ultimata anche la diga sul Nilo Azzurro Grand Ethiopian Renaissance Dam, a Benishangul-Gumuz, con una capacità installata di 6,45 GW. Sarà la settima per dimensioni al mondo, anche se occorreranno fino a 15 anni per riempire l’immenso bacino. Ma a quel punto l’energia elettrica non mancherà più e costerà immensamente meno del petrolio e del gas importato.

Il petrolio costa troppo e l’energia pulita non manca: meglio passare direttamente alla nuova tecnologia

Ecco perchè il governo etiope ha scelto di bypassare la motorizzazione di massa con veicoli termici per partire direttamente da quella elettrica. Un salto analogo fu compiuto nei primi anni Duemila con la telefonia mobile, esplosa in tutta l’Africa, in particolare dove non esistevano infrastrutture per quella fissa.

Il nuovo corso elettrico sta incoraggiando anche qualche embrionale iniziativa industriale. In Etiopia e in Kenya si producono già moto elettriche ed è partita una fabbrica che assembla auto importando componentistica cinese. Si chiama Belayneh Kindie Group e ha già prodotto alcune centinaia di veicoli. Besufekad Shewaye, manager dell’azienda, ha detto alla CNN che le tariffe di importazione sono «quasi pari allo zero percento» per le EV assemblate in Etiopia. «Oggigiorno – ha aggiunto – la maggior parte dei proprietari di veicoli preferisce i veicoli elettrici, in particolare quelli leggeri. La domanda aumenta di giorno in giorno».

Nella capitale etiope, le autorità cittadine hanno adottato misure ancor più severe, tra cui il divieto di rilascio di licenze per i motocicli a benzina, e ad aprile hanno approvato una tempistica per la conversione dei motocicli a benzina in modelli elettrici.

All’inizio di marzo, la città ha introdotto anche la sua prima flotta di autobus elettrici per il trasporto pubblico, anch’essi in parte assemblati in aziende etiopi.

