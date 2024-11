L’estate australe è “bollente”: l’Australia risponde con il V2X

L’Australia sta per vivere l’ennesima estate bollente con la rete elettrica sotto stress per alimentare milioni di condizionatori “a manetta” e corre ai ripari facendo appello agli automobilisti elettrici perchè si attrezzino con ricarica bidirezionale e V2X. Nel frattempo il governo, per primo al mondo, si appresta a varare gli standard di dialogo auto-rete per la tecnologia bidirezionale vehicle-to-grid (V2G) e vehicle-to-home (V2H).

Si muovono anche le aziende. La rivista australiana The Driven prevede che alcuni produttori di veicoli elettrici abiliteranno le applicazioni V2X tramite hardware di bordo. Altri si affideranno a caricabatterie bidirezionali di terze parti. Per esempio quelli di RedEarth Energy Storage che ha appena firmato un accordo con la tedesca ambibox per produrli presso le stabilimento a Darra, nel Queensland.

L’Australia accelera sugli standard V2X. E i costruttori sono pronti ad introdurre la bidirezionalità nei veicoli e nei caricatori

Il costo attuale dei caricabatterie bidirezionali si aggira attorno ai 6-7 mila dollari americani. Ma si tratta di dispositivi prodotti su scala artigianale per le sperimentazioni in corso in numerosi Paesi del mondo. Se l’Australia sarà il primo Paese ad adottare la bidirezionalità commerciale di massa, anche i prezzi potranno più che dimezzarsi, scendendo attorno ai 3.300 dollari.

«La partnership di RedEarth con ambibox apre nuove opportunità per i proprietari di veicoli elettrici di utilizzare i loro EV come centrali elettriche private» ha detto Charles Walker, co-fondatore e CEO di RedEarth. L’energia solare sui tetti e la proprietà di batterie domestiche sono stati tradizionalmente i motori della crescita delle risorse energetiche distribuite in Australia. «Con l’introduzione degli standard V2X, RedEarth e ambibox ottimizzeranno i rendimenti sia per i proprietari di EV sia per i proprietari di case» ha aggiunto.

Reti elettriche sotto stress, grande corsa agli accumuli

Con estati (dicembre-febbraio) sempre più torride e devastanti incendi, da anni l’Australia fa i conti con le conseguenze della crisi climatica. Tra queste, i continui black out della rete elettrica.

Per questo è corsa ai ripari moltiplicano gli impianti di accumulo. Lo Stato dell’Australia Meridionale, per esempio, ha installato grandi batterie (Megapak Tesla da 150 MW) presso il parco eolico di Hornsdale Power Reserve.

Molti hanno anche installato sistemi di storage direttamente nelle case attrezzate con fotovoltaico. E ora la diffusione dei veicoli elettrici apre ulteriori possibilità. «Se hai un’auto con funzionalità V2G e un dispositivo bidirezionale, potresti usarla per alimentare la tua casa prima della fine dell’anno» ha detto il ministro federale per l’energia e il clima Chris Bowen in un discorso all’inaugurazione dell’EV Show di Sydney. Sperimentazioni condotte in Australia hanno convinto gestori e proprietari delle reti che la tecnologia V2X può essere implementata in modo sicuro e senza impatti negativi.

Il ministro dell’ambiente Bowen: “La tua prossima EV sarà una batteria con le ruote”

Le aziende possono ora far testare i propri dispositivi bidirezionali per la conformità allo standard e presentare domanda al Clean Energy Council per registrarli come idonei per il collegamento alle reti locali.

«Quando sceglierai il tuo prossimo EV, non comprerai solo un’auto, comprerai una batteria domestica su ruote» ha concluso Bowen. «Non accadrà da un giorno all’altro per tutti. Non tutti i produttori sono allo stesso punto, ma ora sarà abilitato nel nostro sistema, quindi è un passo avanti davvero importante».

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-