L’elettrico è sempre più presenti nei campi. Se il trattore elettrico di grande potenza resta ancora una sfida tecnologica ed economica, esistono già settori nei quali la trazione elettrica è una realtà consolidata. Sono diverse le startup con giovani che propongono soluzioni a emissioni zero. A Eima International abbiamo conosciuto gli imprenditori di Frucotec, specializzati nella raccolta della frutta, e di Rocky Agri che da cinque anni realizza macchine elettriche per i vigneti.

La frutta si raccoglie sempre più con carri elettrici, Frucotec li produce dal 2012

Uno degli esempi più evidenti dell’elettrificazione è quello dei carri per la raccolta della frutta. Li abbiamo osservati all’opera nei meleti e frutteti dell’Emilia-Romagna e del Ferrarese, dove vengono utilizzati quotidianamente durante le operazioni di raccolta. Ci sono aziende in Veneto che producono i carri. Ma è soprattutto in Trentino che questa tecnologia ha raggiunto una diffusione significativa, grazie a un sistema agricolo fortemente specializzato nella frutticoltura e particolarmente attento all’innovazione.

Proprio in Trentino opera una delle aziende più interessanti del settore: Frucotec, fondata da Michael Lanpacher nel 2012 e che oggi vede il contributo dei figli Stephan e Johannes che abbiamo incontrato ad Eima dove l’azienda ha messo bene in evidenza il proprio messaggio: “100% elettrico”.

I carri elettrici rappresentano una soluzione particolarmente efficace perché lavorano in aziende agricole, frutteti e magazzini dove gli spostamenti sono limitati e prevedibili. In questi contesti i vantaggi della propulsione elettrica emergono con chiarezza: assenza di emissioni locali, minore rumorosità, ridotta manutenzione e migliore comfort per gli operatori.

I carri italiani si vendono in tutto il mondo

Stephan di Frucotec spiega a Vaielettrico il core business dell’azienda altoatesina: «Siamo specializzataìi nello sviluppo e nella produzione di macchine agricole 100% elettriche, destinate principalmente a frutteti, ma utilizzate anche nei vigneti e in altre coltivazioni come ciliegi, peri e peschi. A Eima abbiamo registrato un grande interesse da parte dei visitatori: arrivano non solo dall’Italia, ma anche dall’estero, dagli Stati Uniti all’Australia».

Una tendenza all’internazionalizzazione che si legge nel sito Internet dove vengono elencati i numeri 800 clienti e 1.200 macchine vendute. La gran parte sono vendute in Italia, siamo il Paese in vetta globale per la produzione delle mele, ma 44 sono volate in Olanda, 31 in Svizzera, 29 in Germania, 24 in Austria ma anche 11 in Canada senza dimenticare Nuova Zelanda ed Australia. «Frucotec è una realtà familiare. L’azienda è gestita da me e da mio fratello, mentre tutto nasce dall’intuizione di nostro padre, che per oltre trent’anni ha lavorato come coltivatore di mele. Circa quindici anni fa ha iniziato a sviluppare le prime macchine elettriche, partendo dalle esigenze concrete del lavoro nei frutteti. Da quella visione è nato il percorso che ci ha portati a realizzare le soluzioni che proponiamo oggi».

Oltre i carri, ci sono diversi modelli, ci sono le batterie marchiate Frucotec: «Le nostre macchine sono dotate di batterie al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) prodotte senza terre rare e con una durata maggiore rispetto alle batterie agli ioni di litio».

Zeno Zorzetto (Rocky Agri): “L’elettrico in agricoltura migliora il lavoro e tutela la salute degli operatori”

Rocky Agri è una giovane azienda vicentina che sta cercando di ritagliarsi uno spazio nel settore delle macchine agricole elettriche. Nata cinque anni fa come startup innovativa, ha sviluppato una serie di veicoli pensati per vigneti, serre, orticoltura e allevamenti, con un’attenzione particolare all’ergonomia e alla riduzione delle emissioni negli ambienti di lavoro. A Eima abbiamo incontrato Zeno Zorzetto, titolare dell’azienda.

Come nasce Rocky Agri? «Siamo partiti cinque anni fa come startup innovativa con l’obiettivo di sviluppare veicoli elettrici per l’agricoltura. Il nostro primo modello è stato il Rocky One, una macchina progettata per agevolare le lavorazioni a bassa altezza, quelle che costringono gli operatori a piegare continuamente la schiena. Da allora abbiamo ampliato la gamma e oggi siamo qui a Eima per promuovere l’utilizzo dell’elettrico nel settore agricolo. L’elettrificazione in agricoltura è ancora in fase di sviluppo, perché il settore utilizza tradizionalmente gasolio e motori endotermici, ma vediamo un interesse crescente verso queste soluzioni».

Dalla viticoltura a macchine anche per la zootecnia

«Abbiamo iniziato concentrandoci sul mondo della viticoltura, ma oggi ci stiamo espandendo anche verso le serre, la coltivazione di piccoli frutti e ortaggi. Con il nostro ultimo prototipo a tre ruote stiamo entrando anche nel settore della zootecnia, quindi allevamenti di polli, tacchini e bestiame. L’obiettivo è offrire mezzi semplici e versatili che possano rispondere alle esigenze di realtà agricole molto diverse tra loro».

Quale autonomia garantisce il Rocky One? «Sul piano, con un utilizzo standard, il mezzo riesce a coprire circa due giornate di lavoro. In condizioni più impegnative, con pendenze fino al 30%, si riescono comunque a svolgere circa dieci ore di attività continuativa. Inoltre il sistema è stato studiato per garantire la continuità operativa: l’utente può disporre di una seconda batteria e sostituirla rapidamente con un sistema plug-and-play, evitando tempi di fermo dovuti alla ricarica».

Uno dei nuovi modelli presentati a Eima sembra particolarmente adatto alle lavorazioni rasoterra. «Questo veicolo è stato sviluppato in risposta a precise richieste provenienti dalla zona dello Champagne. È stato progettato per lavorare il più vicino possibile al terreno e operare sia sul lato destro sia sul lato sinistro del filare. Può essere regolato in altezza di qualche centimetro, ma l’idea è stata fin dall’inizio quella di consentire lavorazioni estremamente basse, mantenendo al tempo stesso comfort e sicurezza per l’operatore.»

Due prototipi pronti per il mercato

«Il nuovo prototipo si basa su una piattaforma a tre ruote completamente ammortizzata, equipaggiata con un motore da 800 watt a 48 volt e una batteria al litio-ferro da 100 Ah che garantisce diversi giorni di autonomia nell’impiego ordinario. La filosofia progettuale è creare un mezzo multifunzione, che possa essere equipaggiato con differenti accessori e svolgere diverse attività all’interno dell’azienda agricola. In questo modo un unico veicolo può essere utilizzato per trasporto, manutenzione e lavorazioni leggere».

Una soluzione che nasce in campagna. «Da un’esigenza personale. Io stesso ho un’azienda agricola e mi sono reso conto che per piccoli interventi o manutenzioni spesso si è costretti ad accendere un trattore diesel, con costi elevati e consumi non giustificati dal lavoro da svolgere. Con un mezzo elettrico si possono affrontare queste attività in modo molto più semplice ed efficiente». Interessanti i vantaggi dell’elettrico in serre e negli allevamenti. «L’aspetto sanitario è molto importante. Quando si lavora all’interno delle serre o degli allevamenti, emettere gas di scarico non è salutare né per gli operatori né per gli animali presenti. Per questo abbiamo sviluppato una piattaforma elettrica che possa essere adattata a diversi utilizzi. Eliminare le emissioni locali significa migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro e rendere più confortevoli le attività quotidiane. È un vantaggio concreto, spesso sottovalutato, ma che per molte aziende può fare davvero la differenza».

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