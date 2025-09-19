L’elettrico al Salone Nautico di Genova, fino al 23 settembre

Nuova barche a batteria e pannelli solari made in Italy, moto d’acqua canadesi importate nel nostro Paese, poi colonnine di ricarica, fuoribordo e kit per il retrofit. Al Salone Nautico non manca l’offerta di prodotti per la navigazione a emissioni zero. C’è tempo fino al 23 settembre per scoprire l’elettrico in mostra.

Navia la nuova barca che unisce batteria e pannelli, le moto d’acqua Orca

Tra le novità a emissioni zero che debuttano a Genova c’è Navia 7 un day cruiser elettrico, preceduto nel 2023 dal gommone elettrico Navia X (leggi), che si presenterà sul mercato in due versioni: standard e premium, ma entrambi accomunati dall’autonomia fino a 30 miglia e dai pannelli fotovoltaici integrati nel t-top. Importante per chi ha bisogno di autonomia una versione long range che garantisce un’autonomia di 55 miglia. Per quanto riguarda la ricarica c’è una partnership con A2A. Per saperne di più il team di Navia è presente alla banchina BN – N239.

Abbiamo scritto spesso di Taiga Motors e delle sue moto d’acqua Orca, dal lontano 2019 (leggi), e ora sono approdate in Europa (leggi). Al salone saranno presenti due moto d’acqua elettriche, nello stand del dealer di Genova MareMoto ( stand BN6 e BD2), la due posti Orca P2 e la tre posti Orca WX3 quest’ultima parte da 23.999 dollari contro i 20.999 dollari di Orca P2. In esposizione anche la colonnina di ricarica Aqua superpower.

La ricarica tra Aqua superpower e Plus EV Charge

E’ fondamentale il sistema di ricarica per la diffusione delle barche a batterie. Al Salone Aqua superpower sarà presente nello stand di MareMoto e in coincidenza con l’evento si è annunciata l’installazione di una nuova colonnina al porto di Genova. «Una stazione di ricarica veloce da 75 kW a corrente continua presso Marina Genova. Un altro tassello lungo il corridoio che va dalla Costa Azzurra alla Liguria“. Si integra «la recente installazione di due stazioni di ricarica presso la vicina Marina di Loano, una da 75 kW in corrente continua e una da 22 kW in corrente alternata, ampliando ulteriormente le possibilità di navigazione elettrica della regione». Rotte elettrificate da Saint-Tropez a Genova, la più lunga via d’acqua costiera elettrificata al mondo.

Sempre a proposito di ricarica. Consigliamo la visita allo stand di un operatore presente nel mercato da anni: Plus EV che ai servizi tradizionali da tempo assicura quelli per le barche elettriche. Insomma sempre più nautica elettrica allo stand di Plus EV, l’azienda leader al mondo nelle colonnine dei servizi nei porti turistici, da anni ha nel mirino l’espansione alle imbarcazioni elettriche, tanto da aver firmato alcuni dei progetti più ambiziosi in Europa e medio-oriente, come NEOM – The Line in Arabia Saudita, dove ha fornito 6 caricatori DC + AC per imbarcazioni e moto d’acqua elettriche, altri 20 caricatori HPC per i water taxi nella marina Jeddah Central e non ultimo il progetto di Villamoura in Portogallo, con un DC charger da 240kW e 40 caricatori AC nei posti barca. Le sue soluzioni per dare energia alle barche si possono scoprire a Tech trade – padiglione B stand TF10.

La scelta dei fuoribordo elettrici

Sono francesi ma con un piede ben dentro la Liguria e sempre più l’Italia i francesi di Temo France che offrono fuoribordo adatti non solo ai tender ma anche alla navigazione vela che abbiamo sperimentato al Golfo dei Poeti. Saranno presenti allo stand TH20 (Tech Trade, Padiglione B) con il dealer Marine Hardware Battagli.

Il pioniere dei fuoribordo elettrici è Torqeedo, oggi nel gruppo Yamaha Motor, a Genova è presente con i modelli che spaziano dalla linea Travel e Ultralight – ideali per le imbarcazioni più piccole – fino ai più potenti Cruise, adatti a unità fino a 12 tonnellate. Accanto a queste soluzioni, nell’area Decarbonization sarà presentato in anteprima una nuova versione di HARMO 2.0, il sistema di propulsione elettrica Yamaha che abbiamo testato nella versione precedente (guarda il video). Nello stand c’è in mostra anche FB H2, un motore fuoribordo a idrogeno per imbarcazioni da diporto. Si tratta di un prototipo, c’è da capire se bisserà l’insuccesso dei motori a idrogeno per le auto oppure in acqua troverà una sua rotta.

A Genova anche Mercury Marine con la linea Avator, per esempio il 20e e 35e caratterizzati da batterie modulari che permettono di personalizzare il sistema di propulsione secondo le esigenze. Epropulsion rappresentato dal dealer Selva è presente al salone con la barca in foto qui sotto.

AS Labruna annuncia l’accordo con Reefilla

Nei giorni del Salone AS Labruna annuncia l’accordo con Reefilla, startup torinese specializzata in sistemi di accumulo e generazione di energia portatile basate anche su batterie second life. Sistemi utili soprattutto in quei contesti dove manca la struttura di ricarica. Con la partnership AS Labruna si impegna «a promuovere la gamma dei prodotti Reefilla e garantire il loro sviluppo commerciale nei mercati strategici». AS Labruna punta sul nuovo generatore Voltab da meno di 20 chili con capacità da 3,1 a 24 kWh e potenze fino a 11 kW sia monofase che trifase.

Per quanto riguarda i prodotti AS Labruna esposti al Salone (Power Village – stand YP44) il catalogo è molto ampio. Un punto di forza sono i kit per il retrofitting dedicati alla decarbonizzazione, la business unit E-Vision che permette di rendere scalabile la decarbonizzazione della nautica. Nello stand sono esposti propulsori full electric, generatori a fuel cell alimentati a idrogeno e metanolo, batterie e sistemi di ricarica rapida come quelli di Reefila. Il Ceo Massimo Labruna: «Il mercato ha bisogno di barche che consumano meno, inquinano meno e lavorano di più. Con E-Vision e l’accordo su VOLTAB portiamo a Genova un modello semplice: un’unica regia per motore, energia e ricarica».

