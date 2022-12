L’elettrico al Salon Nautic di Parigi (3/10 dicembre)

La nautica elettrica francese ha un suo spazio: al Salon Nautic Paris dal 3 al 10 dicembre 2022. L’appuntamento parigino, edizione numero 61, attende 170mila visitatori, 650 espositori con 700 barche. Anche elettriche.

Motori e batterie: da Transfluid a Victron

Immancabile la presenza dei produttori di Finx che sta sviluppando motori per barche a membrana ondulata che “imitano il nuoto dei pesci”. Ne abbiamo scritto qui e si caratterizzano per la sostituzione dell’elica con una pinna. Da visitare anche lo stand Sarl Genhy importatore di Fischer Panda e dove è possibile conoscere le batterie Victron Energy.

L”Italia è rappresentata da Transfluid, l’azienda di Gallarate da 60 anni impegnata nell’elettrico che a Parigi espone anche i prodotti della controllata olandese Bellmarine che elettrifica gran parte delle barche dei Paesi Bassi. Sempre in tema di motori è presente anche E-propulsion che con la sua differenziata gamma di motori fuoribordo sta conquistando spazi di mercato.

I gommoni di Naviwatt e l’Overboat

Naviwatt è un cantiere navale che ha portato sul mercato più modelli di gommoni orientati soprattutto per l’uso nei servizi portuali. Ma sempre di più si sta caratterizzando come studio di progettazione specializzato in propulsione elettrica e ibrida per progetti di refitting.

Espone a Parigi anche Neocean conosciuta soprattutto per The Overboat, un’imbarcazione che ha vinto anche premi prestigiosi per l’originalità della sua proposta. Poi i pionieri di Ruban bleu che lavora sull’elettrico dal 1992 e in particolare su barche elettriche per il settore fluviale. Fondata in Bretagna, l’azienda offre una gamma di imbarcazioni da 5 a 30 posti, per professionisti e privati. Progetta anche le basi di noleggio.

Da conoscere anche il produttore francese Saviboat con piccole barche per le acque interne che montano i motori Torqeedo, a iniziare dal Cruise 3, ma anche spaziose per vivere l’esperienza di navigazione con la famiglia e gli amici.

I catamarani di Bagou Boats e le house boat

Anche Bagou Boats stato premiato per le sue soluzioni a emissioni zero. Stiamo parlando di un cantiere navale bretone che offre dalle barche da diporto elettriche al catamarano elettrosolare.

Interessante anche L’Escale Royale. Un progetto familiare che punta sulle House Boat di lusso, sono infatti dotate di jacuzzi o sauna e con ampie terrazze panoramiche.

