L’elettrico al Miami Boat: Torqeedo, Frauscher e Candela

Al Miami International Boat Show 2022 ci sono i grandi marchi della nautica elettrica europea, manca l’Italia che ancora non ha una barca elettrica. Prodotta a livello industriale. In trasferta al grande evento mondiale i tedeschi di Torqeedo, gli austriaci di Frauscher e gli svedesi di Candela Boats.

Torqeedo: nuovi motori, anche per la vela

A Miami il marchio di motori elettrici Torqeedo presenta la nuova gamma di prodotti – da 3 kW, 6 kW e 12 kW equivalenti a 6-25 CV – e il nuovo potente saildrive integrato Deep Blue da 50 kW. I motori sono montanti su un RAND Mana 23 e un Ocean Renegade R5. I motori Cruise sono stati riprogettati e si annuncia “fino al 50% di potenza in più”.

Negli Stati Uniti debutta il nuovo sistema di propulsione per la vela Deep Blue da 50 kW, premiato alla METSTRADE 2021. Una nuova configurazione Deep Blue sviluppata con ZF e introdotta sul mercato in un catamarano Beneteau Excess 15. Nella vetrina di Miami anche un caricabatterie da banchina da 22 kW aggiornato e un’interfaccia CC che semplifica la gestione di estensori di portata CC di terzi.

Il RAND Mana 23 è un day cruiser elettrico danese alimentato da un fuoribordo Cruise da 12 kW con tre batterie agli ioni di litio Power 48-5000. Alcuni dati: velocità di crociera fino a 12 nodi, ricarica con celle solari sistemate (ben nascoste) sotto il prendisole di poppa. L’Ocean Renegade R5 presentato da Nova Luxe è, invece, un 54 piedi. Un catamarano elettrico di lusso con due motori elettrici Deep Blue da 25 kW, batterie Deep Blue da 40 kWh e sistema di propulsione rigenerativo per la ricarica a vela.

Frauscher, l’eleganza in acqua

Al Miami International Boat Show Frauscher, uno dei cantieri che più ha investito sulla nautica elettrica e ha una sua società in Usa. Abbiamo visitato il cantiere nel mese di giugno scorso (leggi qui) e oltre ai modelli che si sono affermati nel tempo nei mesi scorsi è stato lanciato un catamarano, il TimesSquare20 con ampi spazi che permettono la socialità a bordo, che abbiamo provato nel lago austriaco dove, rispetto all’Italia, è limitata la navigazione con motori termici.

Candela con C-7 e primo test con C-8

In terra americana anche gli svedesi di Candela che presentano C-7 la barca open da 6 passeggeri che vola sopra le onde a 30 nodi con i foil che riducono i consumi. Vaielettrico l’ha provata. Quando si superano i 16 nodi, i foil sollevano lo scafo sopra l’acqua, riducendo l’attrito dell’acqua dell’80%, per un’autonomia di 50 miglia nautiche a 22 nodi. Contemporaneamente gli svedesi stanno sviluppando il traghetto aliscafo P-30 per Stoccolma.

Il C-7 è in vetrina a Miami, ma in questi giorni si è provato il nuovo C-8. Qui l’annuncio dell’azienda: “Dopo aver raggiunto la velocità di decollo progettata di 16 nodi, il prototipo Candela C-8 P-01 è decollato senza intoppi e ha volato silenziosamente sopra l’acqua a una velocità di crociera di 20 nodi“.

Le parole di Gustav Hasselskog, Ceo di Candela dopo la prima prova: “Navigazione liscia, e molto, molto silenziosa“. Il punto di forza è la riduzione della resistenza aerodinamica. Questi i primi dati, dopo il primo volo: “Navigando a 20 nodi, il C-8 può volare per 50 miglia nautiche con la sua batteria da 44 kWh“.

Il C-8 è dotato di sterzo fly-by-wire e dispone di funzioni di pilota automatico per le lunghe distanze. Quando il conducente lascia andare il volante, l’imbarcazione seguirà automaticamente la rotta della bussola.

Quasi pronti da Stoccolma: “Gli oltre 70 ingegneri e tecnici di Candela hanno progettato il C-8 per una rapida produzione di massa, con l’obiettivo di raggiungere un tasso di 400 unità all’anno nel 2024“. Buone notizie, peccato che in Italia non venga prodotta ancora una barca elettrica con produzione industriale.

—> Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it