L’elettricista mi dice che basta la presa shucko. E’ vero?

David ci ripropone l’eterno dilemma: posso caricare l’auto in garage dalla presa shucko, come mi consiglia di fare il mio elettricista? Potete inviare le vostre domande a info@vaielettrico.it

E senza wallbox quanti km ricarico ogni ora?

“ Vi chiedo per favore aiuto.

Sto per acquistare la Megane Etech e ho contattato il mio elettricista per la wallbox in garage. Premetto che vorrei valutare di mantenere il classico 3 kw e l’elettricista mi suggerisce di mettere una presa shuko?! e non la wallbox.

La domanda è: è davvero esatto fare così e quanti km ricaricherei all’ora usando magari 2 dei 3 kw disponibili?

Grazie in anticipo „ David Raccanello

Il nostro consiglio? Cambi elettricista

Risposta-Fossi in lei cambierei elettricista. Scherzi a parte: la presa shucko non le dà garanzie di sicurezza assoluta per un’operazione energivora e continuativa come la ricarica di un’auto con batteria da 40 o 60 kWh, che può assorbire fra 2 e 3 kW di potenza per dieci ore continuative, ripetuta almeno un centinaio di volte all’anno. L’auto elettrica, insomma, non è un elettrodomestico e questo farebbe bene a tenerlo sempre presente. Fossi in lei cambierei elettricista. Scherzi a parte: la presaassoluta per un’operazione energivora e continuativa come la ricarica di un’auto con batteria da 40 o 60 kWh, che può assorbire fra 2 e 3 kW di potenza per dieci ore continuative, ripetuta almeno un centinaio di volte all’anno. L’auto elettrica, insomma, non è un elettrodomestico e questo farebbe bene a tenerlo sempre presente.

Almeno una presa industriale, più veloce e più sicura

La ricarica con carichino in dotazione e presa shucko, anche se a 10 Ah soltanto, è una soluzione da adottare episodicamente, ma non sistematicamente. E le permetterebbe di incamerare non più di 13-14 km di autonomia all’ora.

Se non ha intenzione di investire 1.000-1.500 euro in una wallbox, dovrebbe almeno installare una presa industriale interbloccata con la quale potrebbe caricare fino a 16 Ah, 3,7 kW di potenza, in tutta sicurezza, incamerando circa 25 km ogni ora.

Le ricordo però che con una wallbox omologata dal GSE, potrebbe beneficiare anche della offerta sperimentale lanciata l’anno scorso, che le eleva automaticamente e gratuitamente la potenza domestica a 6 kW nelle ore notturne e nei festivi. Così ogni ora potrebbe incamerare quasi 50 km.