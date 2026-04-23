Leitwolf E-Motion di Prinoth è il battipista tutto elettrico













Dopo le motoslitte elettriche canadesi vendute in decine di unità in Italia, sulle quali la Regione Valle d’Aosta concede anche l’incentivo, arriva un battipista a batteria. Si tratta del Leitwolf E-Motion sviluppato da Prinoth che ha venduto le prima tre unità a Compagnie des Alpes. Una buona notizia per contesti ambientali molto fragili.

Il Leitwolf E-Motion è pronto ad operare in pista

Sviluppato da Prinoth, storico costruttore di battipista, il Leitwolf E-Motion è l’evoluzione elettrica di una piattaforma termica. Un veicolo già noto agli operatori per le sue caratteristiche che oggi si presenta con la trazione elettrica. Cosa cambia? Naturalmente azzeramento delle emissioni locali e climalteranti più la silenziosità. Secondo il costruttore le prestazioni «sono almeno equivalenti a quelle di un Leitwolf convenzionale, con velocità operative fino a 20 km/h e un’autonomia di circa cinque ore in condizioni reali di lavoro. La ricarica rapida, in grado di riportare la capacità dal 10 all’80% in circa un’ora, consente una gestione flessibile delle finestre operative e riduce i tempi di inattività». In pratica dovrebbe coprire un turno di lavoro e con una pausa, per esempio per il pranzo, è possibile ripartire.

Il battipista elettrico è stato presentato all’evento Mountain Planet che si sta svolgendo in questi giorni a Grenoble. Secondo l’azienda risponde a «un’esigenza concreta del mercato. Nel segmento large dei battipista non era finora disponibile una macchina elettrica in grado di garantire prestazioni allineate a quelle dei modelli diesel».

Non mancano le soluzioni elettrificate per la preparazione delle piste ma si collocano prevalentemente in segmenti inferiori oppure sono prodotti ibridi, dunque non a emissioni zero. Tra le caratteristiche sottolineate Leitwolf E-Motion offre una larghezza di lavoro di 4,5 metri, «la più ampia oggi disponibile».

Sarà in servizio entro la fine dell’anno

Il debutto del Leitwolf E-Motion si inserisce nel percorso avviato con la partnership annunciata nel 2024 tra Compagnie des Alpes e Prinoth, finalizzata all’industrializzazione di battipista elettrici di questa categoria. Compagnie des Alpes diventa il primo cliente del Leitwolf E-Motion, con tre unità che entreranno in servizio entro la fine dell’anno nei comprensori del gruppo. Dove l’impiego sarà quotidiano e intensivo. Si sottolinea che il veicolo è stato progettato per sostenere i carichi di lavoro più elevati «può oggi misurarsi anche nelle applicazioni più impegnative della preparazione delle piste».

Il Gruppo High Technology Industries (HTI) è basato in Alto Adige. Opera a livello mondiale nel settore degli impianti a fune (Leitner, Poma, Bartholet), dei battipista, veicoli cingolati e gestione della vegetazione (Prinoth e Jarraff), dell’innevamento programmato e sistemi di abbattimento polveri (Demaclenko, Hkd e Wlp), dell’energia eolica (Leitwind), dell’idroelettrico (Troyer) e della gestione digitalizzata dei comprensori sciistici (Skadii). Presente in 88 Paesi conta 22 siti produttivi, 110 filiali e 183 centri vendita ed assistenza. Ha chiuso l’esercizio finanziario 2025 con un fatturato di 1,622 miliardi, investendo 42,5 milioni in ricerca e sviluppo con 4.955 collaboratori.