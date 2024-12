Legge sarda aree idonee? “Ideologia che rallenta la transizione”

La legge sarda che individua le aree idonee dove installare gli impianti fotovoltaici viene bocciata senza se e senza dagli imprenditori del GIS-Gruppo Impianti Solari. L’associazione conta oltre 2 GW di progetti autorizzati, altri 4G in fase di sviluppo e rappresenta oltre 500 addetti.

Una legge che scontenta tutti. Le imprese contestano il “98% di territorio non idoneo alle rinnovabili”

Non è piaciuta agli ambientalisti e al mondo scientifico – riuniti nel forum energetico di Legambiente (ne abbiamo scritto qui) – la legge sulle aree idonee approvata dal consiglio regionale della Sardegna. Chi non era presente nel convegno fa sentire la sua forte contrarietà oggi.

Sulle barricate il GIS-Gruppo Impianti Solari che contesta spirito e soprattutto numeri della norma regionale. In una nota il presidente Raffaello Giacchetti è chiarissimo: «La Sardegna si proclama “apripista” nell’approvazione della legge sulle aree idonee con la quale ha dichiarato il 98% del proprio territorio non idoneo per l’installazione di impianti fotovoltaici. Un epilogo che purtroppo non ci sorprende date le premesse».

Il caso Sardegna è stato condizionato da una imponente campagna di fake news – si contano pure tre attentati – che ha messo in primo piano i termini “speculazione energetica” e “consumo selvaggio di suolo“. Ripetuti ossessivamente.

Gli imprenditori del GIS non ci stanno: «Noi da tempo denunciamo l’atteggiamento poco lungimirante della politica sarda, che sembra aver dimenticato l’imperativo di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. La giunta regionale guidata dalla presidente Alessandra Todde sostiene che questa legge proteggerà il territorio dalla cercando così di validare la propria battaglia contro gli impianti FER».

Questa legge: «Blocca quasi del tutto le installazioni e crea un precedente pericoloso”

Le conseguenze della norma sono pesanti per il percorso di transizione energetica del Paese come sottolinea il rappresentante delle imprese: «Bloccare quasi totalmente il fotovoltaico e l’eolico non significa tuttavia tutelare il territorio, bensì rallentare lo sviluppo sostenibile e compromettere il percorso verso l’indipendenza energetica del nostro Paese».

E’ ingarbugliata e complessa la situazione legislativa: «Il mese scorso il Consiglio di Stato ha infatti sospeso parzialmente il decreto sulle aree idonee del Ministero, che la Sardegna ha così recepito. Non bisogna poi dimenticare che il Testo unico sulle rinnovabili (ne abbiamo scritto qui Ndr) prevede l’istituzione di zone di accelerazione per gli impianti. La decisione della Sardegna crea però un precedente pericoloso – sottolinea il presidente Giacchetti – e dimostra fino a che punto possono spingersi le resistenze locali».

L’intervento dell’imprenditore si conclude con un appello: «Basta con politiche che bloccano il cambiamento. È tempo di ripensare le priorità e adottare approcci regolatori che consentano di centrare l’obiettivo Net Zero rispettando il territorio ma senza ostacolare i nuovi progetti e, ancor di più, quelli già autorizzati».

