Legge di Bilancio: “Caro Draghi, dov’è finita l’auto pulita?”

Dov’ è finita la transizione all’auto green nella Legge di Bilancio? Lo chiedono a Mario Draghi le principali associazini dell’automotive. «L’Italia vuol fare la transizione della mobilità _ scrivono _ senza stanziare fondi a sostegno della domanda e dell’offerta». E’ urgente invece un «piano strategico per evitare gravi danni ambientali, economici e sociali».

Spariti i sostegni a domanda e offerta

Sono unanimi le Associazioni che rappresentano la mobilità sostenibile e le filiere industriali e commerciali automotive. Nella Legge di Bilancio, infatti, sono del tutto assenti misure per affrontare la transizione ecologica della mobilità.

«Nonostante l’attiva partecipazione ai lavori del “Tavolo Automotive” _ recita un comunicato _ abbia prodotto diverse proposte di intervento, sia di politica industriale per la riconversione della filiera automotive, che di pianificazione pluriennale di sostegno all’acquisto di veicoli a zero e bassissime emissioni per cittadini ed imprese, le Istituzioni, in occasione della programmazione economica del Paese, sembrano non intenzionate ad intervenire».

L’unico Paese europeo che non aiuta i consumatori

Secondo le Associazioni firmatarie la mancata previsione di un intervento, questo «si somma all’assenza di misure specifiche nel PNRR nella componente “transizione energetica e della mobilità sostenibile”». In questo modo l’Italia diventa l’unico Paese europeo con un’importante vocazione manufatturiera automotive, «che non sostiene ed instrada il consumatore verso l’acquisto di auto e veicoli commerciali a zero e bassissime emissioni, né interviene con specifiche misure di salvaguardia dei livelli occupazionali».

Così sono a rischio i target 2030-2050

Queste scelte, ammoniscono le Associazioni, «rischiano di non far raggiungere all’Italia i target sulla penetrazione nel parco circolante dei veicoli a zero e bassissime emissioni prefissati dal Piano Nazionale Energia e Clima e di riduzione delle emissioni di CO 2 al 2030 ed al 2050, prefissati a livello europeo e sottoscritti dal nostro Paese».

I firmatari si rivolgono quindi al Presidente Draghi, ai Ministri competenti Giorgetti e Cingolani, nonché al Ministro Franco. Chiedono di porre rimedio tempestivamente «mantenendo fede agli impegni annunciati e dando attuazione alle misure da tempo condivise».

