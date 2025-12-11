Legambiente: perché vietare i pannelli nei terreni agricoli inquinati?

Che senso ha vietare l’installazione a terra dei pannelli fotovoltaici, mentre quelli rialzati dei progetti agrivoltaici restano consentiti, anche quando i terreni sono inquinati, degradati, poco fertili o già avviati alla desertificazione? È la domanda che molti lettori di Vaielettrico si sono posti dopo la pubblicazione del divieto introdotto dal Dl Agricoltura. Il tema è tornato al centro del dibattito politico nazionale dopo l’ultimo intervento del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Le sue parole hanno fatto sobbalzare Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, che ha rilanciato la richiesta di una nuova legge capace di affrontare con coerenza la questione energetica e la tutela del suolo.

L’affondo del ministro: “Abbiamo detto no ai pannelli nei terreni agricoli”

Non è la prima volta che il ministro Francesco Lollobrigida difende il suo Dl Agricoltura, ma il post pubblicato in occasione della Giornata mondiale del suolo ha suscitato una reazione forte. Ha scritto il ministro: «Oggi è la Giornata mondiale del suolo. Tutelarlo non è solo un dovere ambientale: è un investimento sul futuro dell’agricoltura italiana, sulla nostra sicurezza alimentare e sul lavoro dei nostri produttori». Chi non è d’accordo?

Dopo i convenevoli però arriva la dichiarazione politica: «Per questo abbiamo scelto con determinazione di dire no ai pannelli fotovoltaici a terra sui terreni agricoli, proteggendo i campi dalle speculazioni e preservando la loro funzione primaria: produrre cibo di qualità. Il suolo agricolo serve a produrre cibo. Difenderlo significa difendere l’Italia».

A corredo, l’immagine di un campo con pannelli fotovoltaici installati: si tratta di una parte di azienda agricola, dove si vedono anche appezzamenti senza pannelli, ma con interfila coltivabile. In pratica, è possibile continuare a produrre tra i filari e, per un’azienda zootecnica, offrire a pecore e capre l’ombra sotto le strutture. Una dimostrazione che la convivenza tra produzione agricola ed energetica è possibile. Eppure, secondo il Dl Agricoltura, questa soluzione non è ammessa. Lollobrigida ne è il padre politico, ma la partita non è chiusa: la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi dopo la questione di legittimità sollevata dal Tar del Lazio.

Legambiente: “Ma quale speculazione?”

La dichiarazione di Lollobrigida non è andata giù al presidente di Legambiente, Stefano Ciafani. A stretto giro di social ha replicato su Linkedin: «È inaccettabile che i nuovi investimenti su poli logistici, data center, autostrade, pedemontane, aree residenziali o produttive continuino, indisturbati, a consumare suolo agricolo, che, contrariamente a quanto succederebbe coi pannelli fotovoltaici, perderemmo in modo permanente».

Il ragionamento è chiaro: si scatena il finimondo contro le rinnovabili, si cade nel ridicolo con l’eolico — dove si può coltivare e pascolare anche sotto le pale — mentre scorrono fiumi di cemento per costruzioni di ogni tipo. Non si tratta di una zuffa politica. Da Legambiente arriva una proposta: «Il governo deve modificare l’articolo 5 del Decreto Agricoltura che vieta il fotovoltaico a terra, anche dove potrebbe essere realizzato su terreni inquinati o mai produttivi, e far approvare al più presto una legge contro il consumo di suolo che il Paese attende da troppi anni, se davvero vuole fermarlo. Se invece si vuole fare solo propaganda, allora va benissimo così».

È evidente che non può essere permesso lo sradicamento di colture pregiate — alcuni vigneti raggiungono quotazioni milionarie ad ettaro — ma ci sono ben 1,5 milioni di ettari di terreni agricoli incolti, come si legge nel rapporto Crea (2024). Insomma c’è spazio per tutti.

