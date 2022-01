L’ecologia secondo Cingolani: meno incentivi alle rinnovabili

Tagli agli incentivi per le fonti rinnovabili (fotovoltaico e idroelettrico) per finanziare il Decreto contro il caro bollette. E’ una delle misure anticipate dal ministro Roberto Cingolani in un’audizione parlamentare.

In un celeberrimo editoriale, Indro Montanelli scrisse: «Di Silvio Belusconi ne ho conosciuti due». Cosa direbbe oggi del ministro Roberto Cingolani che ha fatto ben di meglio mostrando due facce opposte di sè stesso nel corso della medesima audizione alla Commissione Industria del Senato? Parlando come Roberto C. ministro della Transizione Ecologica, ha detto che dalla crisi energetica si esce solo con un forte sviluppo delle fonti rinnovabili. Anzi, ha aggiunto che bisognerà accelerare il passo «sennò non sarà possibile raggiungere l’obiettivo di 70 nuovi gigawatt di rinnovabili da qui al 2030».

Poi, nei panni di R. Cingolani ministro della Transazione Ecologica, ha stabilito che di conseguenza taglierà gli incentivi alle rinnovabili, cioè al fotovoltaico e all’idroelettrico (l’eolico gli è sfuggito) che sono le due principali fonti di energia sostenibile italiane.

Oggi in Consiglio il Decreto salva bollette

Oggi, quando il Consiglio dei Ministri licenzierà il nuovo Decreto Ristori, vedremo con quale delle due personalità Roberto Cingolani si presenterà di fronte ai colleghi ministri. E quale delle due i colleghi di governo prenderanno per buona. La Lega, per esempio, ha già mostrato grande apprezzamento per la versione numero due.

Fatto sta che nessuno ha capito come si possa incentivare lo sviluppo dell’unica alternativa al ricatto del gas smettendo di incentivarla, quindi rendendola meno conveniente.

Ma restano i sussidi “dannosi” alle fonti fossili

E nel contempo lasciando invariati i sussidi alle fonti fossili, definiti anche dall’Unione europea “sussidi ambientalmente dannosi”, che in Italia amontano a 18 miliardi l’anno. Dimezzando quelli, verrebbero già fuori 9 dei 10 miliardi di euro necessari a sterilizzare le impennate dei prezzi del gas.

Il Conto Energia nel mirino di Cingolani

Viceversa le risorse per mitigare il caro bollette verranno per 1,5 miliardi dalla riduzione degli incentivi sul fotovoltaico. Si trattarebbe di agire sul Conto energia ventennale, ancorandolo ai prezzi ante-crisi; oppure con contratti di vendita di energia al Gse con pacchetti a lungo termine. Altri 1 o 2 miliardi verrebbero dal taglio agli incentivi sull’idroelettrico, riducendo la rendita dei grandi impianti idro non incentivati.

Nel ventaglio di misure ci sono anche una tassa sugli extra profitti delle utility realizzati per il differenziale fra costo delle rinnovabili e prezzo del gas, 3 miliardi di euro dalla cartolarizzazione degli oneri di sistema sulle bollette, 1,5 miliardi dall’extragettito derivante dalle aste Ets, 1,5 dalla negoziazione a lungo termine delle rinnovabili. Infine il governo starebbe valutando anche un raddoppio della produzione nazionale di gas da 4,5 a 8 miliardi di metri cubi annui.

Ridurre l’Iva? Servirebbe l’ok dell’Europa

Altre ipotesi riguarderebbero la riduzione dell’Iva sulle bollette e la revisione delle regole dei mercati europei con il graduale spostamento delle rinnovabili su mercati di contrattazione a lungo termine, non legati ai mercati del gas. Ma su questo, ha avvertito Cingolani, l’Italia non può agire da sola, ma solo di concerto con l’Europa.

Misure «in contrasto con il principio, giusto, di voler accelerare lo sviluppo delle rinnovabili» ha subito commentato Livio De Santoli, presidente del Coordinamento Free, che rappresenta tutte le associazioni del settore green energy.

“Senza incentivi addio investimenti sulle rinnovabili”

La revisione dei contratti di incentivazione delle rinnovabili, in particolare, secondo De Santoli «potrebbe peggiorare una situazione già critica per gli operatori, che vede attualmente assegnata solo una piccola parte della disponibilità dei bandi per i noti motivi legati al permitting, e quindi provocare l’effetto contrario rispetto a quanto dichiarato».

De Santoli rincara poi citando l’assenza di misure di incentivo per il biometano, l’efficienza energetica, l’ attuazione dei provvedimenti di supporto previsti dal dm 21 maggio 2021 sul meccanismo dei certificati bianchi, «che aiuterebbero le imprese, messe a dura prova dalla crisi, a investire in efficienza energetica e a ridurre la loro esposizione sia al caro bollette, sia all’emission trading». Tutto ciò, conclude, «scoraggia gli investimenti su rinnovabili ed efficienza energetica».