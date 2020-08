L’Ecobonus (ritoccato) incassa 400 milioni in più. Ecco come

Con il varo del Decreto Agosto il governo ha rifinanziato con 400 milioni di euro il fondo per gli Ecobonus, già esaurito (leggi).

E 90 milioni vanno alle colonnine

Altri 90 milioni sono stati stanziati per sostenere l’installazione di punti di ricarica per auto elettriche sia pubbliche, sia private da parte di professionisti e imprese.

Due sotto-fasce, più soldi alle termiche

I 400 milioni aggiuntivi a favore dell’auto, però, saranno assegnati per fasce di emissione di Co2. In particolare alla fascia da 0 a 60 g/km (elettriche e ibride pug-in) verranno assegnati 150 milioni aggiuntivi. La fascia da 61 a 110 g/km viene suddivisa in due sottogruppi. A quello tra 61 e 90 g/km (le ibride) verranno assegnati 150 milioni, mentre a quello 91-110 g/km (benzina e diesel Euro 6) 100 milioni. In sostanza la nuova rimodulazione è più generosa con le auto elettrificate, mentre per le termiche la dotazione finanziaria potrebbe rivelarsi insufficiente a soddisfare la domanda da qui alla fine dell’anno, quando scadrà l’incentivo. ma bisogna precisare che il decreto è stato approvato “salvo intese tecniche”. Quindi non si possono escludere cambiamenti dell’ultim’ora..

Quanto vale il bonus, fascia per fascia

Al momento, comunque, lo schema degli incentivi dovrebbe essere questo: