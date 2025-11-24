L’eBike non aiuta solo l’ambiente, ma riduce traffico e incidenti

Le eBike non sono soltanto un mezzo ecologico e sostenibile ma aiutano anche a ridurre il numero degli incidenti.

A ricordarlo è la Fiab, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Qualche giorno fa, in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, ha commentato i dati emersi dallo studio internazionale “Safety in Numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling” di Patrick Jacobsen.

Una ricerca, come sottolinea Giuliano Giubelli, consigliere di presidenza di Fiab, che evidenzia bene come raddoppiando il numero di ciclisti per chilometro percorso, il rischio individuale si riduca del 34%. Mentre se lo stesso numero si dimezza il rischio aumenta del 52%.



Sempre dalla ricerca si evidenzia che quando si parla di sicurezza, l’attenzione tende a concentrarsi sui veicoli a motore o elettrici. Si tende infatti a dimenticare che anche le bici fanno parte del traffico urbano e stanno conquistando sempre più spazio tra i mezzi scelti per gli spostamenti quotidiani. Un cambiamento importante, che però espone i ciclisti alle criticità di un sistema stradale intrinsecamente vulnerabile e poco attento alla mobilità attiva.

L’indice di ciclabilità, che cos’è?

Al riguardo Giubelli ha le idee chiare. “L’indice di ciclabilità, cioè il grado di facilità della circolazione delle biciclette, è un fattore importantissimo per la mobilità nelle grandi città. E l’utilizzo sempre più esteso delle eBike ne è un indicatore importante. Chi usa una eBike non solo toglie un’auto dal traffico, ma riduce sensibilmente le emissioni di CO2. Una bicicletta elettrica non è soltanto un mezzo comodo ed economico per muoversi ma anche un modo per intendere la vita. L’eBike ha avvicinato persone che prima non pedalavano e soprattutto ha “alzato” l’età di chi pedala. Ha implementando il cicloturismo e permesso anche alle giovani mamme e papà di portare a scuola i bambini. Le eBike sono un fenomeno poi anche tra gli sportivi che si dedicano alla mountain bike nelle diverse specialità. Sono migliaia di appassionati che ogni anno vediamo crescere nel numero e nelle iniziative a loro dedicate”.

Giubelli non si sottrae alle considerazioni e alle polemiche sulle regolamentazioni. La stessa Faib sottolinea in diversi suoi documenti come agevolare la mobilità sulle due ruote porti benefici a tutti. Le amministrazioni che adottano misure di moderazione del traffico, come zone 30 km all’ora o ciclabili ben progettate ottengono benefici tangibili: meno sinistri, meno feriti, maggiore sicurezza e migliore qualità della vita, come dimostra il caso virtuoso di Bologna.

eBike e incidenti, i diversi scenari



Sempre i dati di Fiab relativi ad altre città mostrano invece scenari diversi: a Milano, dove la quota di spostamenti in bici è elevata ma le politiche di mobilità sostenibile restano parziali, le biciclette coinvolte in collisioni rappresentano il 6,7% del totale nazionale, ma le vittime solo l’1,9%, segno di alta incidentalità ma bassa pericolosità. A Roma, con una mobilità attiva ridotta, gli impatti che coinvolgono i ciclisti sono appena l’1,3% del totale, ma quelli mortali arrivano all’8%, evidenziando l’effetto opposto: bassa incidentalità ma alta pericolosità.

Questi esempi locali confermano che l’aumento delle persone che usano la bici può contribuire a rendere le strade più sicure, ma perché questo effetto si realizzi pienamente è necessario affiancare la mobilità attiva a infrastrutture adeguate e oculate politiche di moderazione del traffico. Secondo Giubelli ci sono molte cose da fare e da progettare come sta facendo ad esempio Roma. Recentemente ad esempio si è deciso di estendere la zona 30 a tutto il centro: “Non serve prendersela con le piste ciclabili nelle strade delle boutique o chiedere di bloccare le limitazioni alla velocità come se i due minuti guadagnati da un’auto nel traffico possano ricompensare il costo di una vita umana. Una collisione ai 30 km all’ora ha un indice di rischio vita del 10 per cento, ai 50 km all’ora lo stesso rischio sale al 90%”.

di: Davide Banfo