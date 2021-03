LeasysGO! Quattrocento “500” elettriche in sharing a Milano

Nelle prossime settimane sarà in strada a Milano LeasysGO!, la prima flotta di car sharing solo elettrico del capoluogo lombardo. Opererà con 400 auto, tutte Fiat 500 elettriche. L’ha annunciato ieri l’Assessore alla Mobilità Marco Granelli.

«In questo periodo difficile _ ha detto _ ci fa particolarmente piacere accogliere un nuovo operatore di car sharing, che porta a Milano una flotta di auto completamente elettriche». «La sharing mobility è una realtà consolidata _ ha aggiunto _ che in questi anni ci ha permesso di contingentare il traffico e limitare l’utilizzo dei veicoli privati senza penalizzare il bisogno di muoversi dei cittadini»

Granelli: 230 nuove colonnine a Milano

Granelli ha anche assicurato che l’amministrazione intende mettere a disposizione del nuovo operatore e degli automobilisti elettrici una infrastruttura potenziata con altre 230 punti di ricarica. I nuovi impianti già autorizzati e in corso di realizzazione, si aggiungeranno ai 500 già presenti in città. Granelli ha ricordato inoltre che il regolamento per l’aria approvato dal Comune obbliga tutti i distributori di carburante a dotarsi di stazioni di ricarica entro e non oltre 2023.

Il lancio di LeasysGO! è atteso entro le prossime settimane. Avverrà a un anno esatto dall’evento di presentazione, a Milano, della citycar elettrica del brand Fiat. La flotta LeasysGO! ha già debuttato a Torino, città di nascita della Nuova 500, dove, con un abbattimento giornaliero di 1 chilogrammo di CO2, grazie a una flotta di oltre 300 vetture, sono state evitate emissioni pari a 9 tonnellate (9.000 kg) su base mensile.

Anche tre nuovi hub di ricarica LeasysGo!

Le 400 auto saranno free floating, potranno quindi essere utilizzate dai clienti all’interno dell’area di copertura senza alcuna limitazione e vincoli di parcheggio. Per la ricarica il nuovo servizio sfrutterà sia la rete di colonnine elettriche pubbliche presenti in città, sia 3 hub di ricarica Leasys dedicati alla flotta di Nuove 500 elettriche.

Ha partecipato allo sviluppo del progetto anche il team e-Mobility di Stellantis che ha facilitato, nella Nuova 500, l’integrazione di una serie di funzionalità specifiche.

Le vetture della flotta in car sharing avranno accesso a tutte le zone a traffico limitato di Milano. Il parcheggio sarà gratuito, così come la ricarica, interamente gestita dal team di LeasysGO!.

«Siamo orgogliosi di offrire un servizio come LeasysGO!, e grati al Comune di Milano per il prezioso supporto» ha affermato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e Chairman di Leasys.