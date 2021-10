Leasys verso una flotta di sole elettriche e plug-in

Leasys verso una flotta di sole elettriche o ibride plug-in. La società torinese (gruppo Stellantis) annuncia la strategia di elettrificazione per i prossimi anni.

Leasys: 500 mila auto e 3 mila punti di ricarica

In particolare, entro il 2024 la flotta short term di Leasys sarà composta al 75% da vetture elettriche e plug-in hybrid, 100% entro il 2027. Nello stesso anno, la società arriverà a contare una flotta complessiva tra long, medium e short term di oltre 500.000 unità. Entro tre anni da oggi saranno inoltre triplicati i 1000 punti di ricarica elettrica fast charge presenti in Europa. In totale oltre 3.000 nei 12 Paesi in cui Leasys è attiva: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. La strategia di elettrificazione si concretizzerà a livello dei servizi, con l’offerta di formule di mobilità “da un minuto a una vita intera”. Formula pensate per favorire la diffusione delle vetture a zero emissioni senza il vincolo della proprietà.

Formule per chi è interessato all’elettrico, ma ancora…

Oggi si va da CarCloud, l’abbonamento mensile all’auto, a Leasys Miles, noleggio a lungo termine pay per use, studiato per usi discontinui dell’auto. E a Leasys Unlimited, che racchiude in un’unica formula tutti i servizi necessari, insieme a km illimitati e ricariche presso i Leasys Mobility Store senza limiti. Soluzioni pensate per favorire la conoscenza tra mobilità elettrica e cliente, abbassandone le barriere all’entrata sia in termini logistici, di flessibilità ed economici. A questi prodotti, si aggiunge LeasysGO!, il primo servizio di car sharing a zero emissioni che permette di noleggiare una 500 elettrica in modalità free floating. Il servizio oggi è attivo in Italia tra Torino, Milano e Roma, pronto ad arrivare in Francia entro la fine del 2021 e in Spagna l’anno successivo. Sono tutte opportunità per chi è ingolosito dell’elettrico, ma vuole provarlo bene prima di acquistare. Come giusto che sua.

