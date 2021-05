Leasys Unlimited, le elettriche Stellantis a noleggio “tutto compreso”

Auto elettriche a noleggio, con una sorta di abbonamento “flat” tutto compreso. E’ l’offerta di Leasys, brand Stellantis e controllato di FCA Bank, con Leasys Unlimited. E’ una formula innovativa di noleggio a lungo termine dedicata ai modelli ibridi ed elettrici del Gruppo Stellantis. Leasys Unlimited è pensata per offrire un’esperienza di guida completa e senza pensieri. Prevede anticipo zero, chilometri illimitati e ricariche presso Leasys Mobility Store senza limiti.

Inoltre Unlimited racchiude in un’unica formula tutti i servizi necessari, senza le preoccupazioni legate alla gestione dell’auto. Sono già compresi infatti coperture assicurative (RCA, furto e incendio, riparazione danni), assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre l’accesso al sistema di infomobilità I-Care, con cui monitorare da remoto lo stato dell’auto. A questi si aggiunge l’app Leasys UMove, che rende a portata di mobile la totalità dei servizi del mondo Leasys.

Altri vantaggi legati al noleggio elettrico sono l’e-Mobility Card e i servizi di e-Parking. E-Mobility Card è una carta con la quale ricaricare i veicoli presso le colonnine della rete pubblica di EnelX o, gratuitamente, presso i Leasys mobility Store, e i cavi necessari per la ricarica domestica e pubblica. E-Parking permette di accedere a un’ampia rete di colonnine di ricarica presso i Leasys mobility Store presenti nelle principali città, stazioni e aeroporti d’Italia e individuabili facilmente grazie all’app UMove.

Oltre che in Italia, la formula delle elettriche a noleggio Unlimited è già attiva in Belgio, Francia, Portogallo e Spagna. Entro il mese di giugno sarà disponibile anche nel Regno Unito e, agli inizi di luglio, in Danimarca, Olanda e Polonia.

