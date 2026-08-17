





Il leasing sociale parte con 50 milioni per 3.000 auto ma c’è da aspettare alla primavera 2027 per l’avvio del programma. Attenzione: numeri così piccoli non cambiano la qualità dell’aria, nemmeno se fossero 30.000 auto elettriche. La vera sfida è convincere milioni di persone che l’elettrico non avvelena, è silenzioso, funziona e si ricarica anche con il sole di casa. Per questo sorprende la scelta italiana di ammettere anche le Euro 6, che restano veicoli inquinanti. In Francia non è previsto: il programma è solo elettrico perché ha una funzione educativa e informativa. Questo l’obiettivo: un test pluriennale per far conoscere i benefici a chi non può permettersi l’acquisto dell’auto elettrica.

C’è da aspettare 10 mesi, il modello? Lo sceglie l’ACI con bando, si indica la Pandina

In attesa della pubblicazione del bando arrivano le prime indicazioni sul provvedimento approvato dal Governo con il fondo automotive. Partiamo dai tempi: serviranno almeno dieci mesi. Se ne parlerà nella primavera del 2027. Perché un’attesa così lunga? Prima del bando destinato ai beneficiari con Isee sotto i 30 mila euro, deve essere pubblicato quello con cui l’Aci individua i veicoli da acquistare; a seguire, va progettato e attivato lo sportello telematico per la presentazione delle domande e, naturalmente, vanno definite nel dettaglio tutte le procedure. Un punto cruciale: la graduatoria seguirà l’ordine cronologico di presentazione. Bisognerà essere pronti. Di fatto, sarà un click day.

Domanda numero uno: con decine di operatori italiani e internazionali specializzati in leasing auto e noleggio a lungo termine, cosa ha spinto il nostro governo a coinvolgere l’Aci che di esperienza ne ha zero e ha tutt’altre finalità statutarie? Dobbiamo sorprenderci se all’Aci serviranno 10 mesi (più due dalla firma dell’accordo) per mettere in pista un banale leasing auto (seppur sostenuto dall’incentivo pubblico)?

Rispetto all’Ecobonus, che finanzia l’acquisto diretto dell’auto, in questo caso il modello sarà scelto dall’Aci tramite un bando. Quale auto sarà? Una gara d’appalto permette di ottenere un prezzo più basso quindi dipende dall’asta. Sul sito de L’Automobile, la rivista dell’Aci, si legge un’informazione chiave sul dato economico: «La soglia di prezzo di 14.800 euro che è stata fissata si intende esente d’Iva; 18.056 euro con Iva inclusa. Quest’ultima, pertanto, deve essere aggiunta, facendo così salire il numero di modelli oggetto del bando di gara. Un modello che presenta tutti i crismi per rientrare nella categoria di “auto sociale” è la Fiat Pandina, che ha un prezzo di listino senza sconti di 15.950 euro». Altro che elettrico.

Ma che senso ha finanziare termiche e ibride? Un paradosso

Domanda numero due: se l’obiettivo è ridurre le emissioni, perché finanziare auto inquinanti – comprese le ibride – invece di limitare il leasing sociale alle sole elettriche? E su 3.000 unità ci sarà davvero una quota esclusiva dedicata alle elettriche? Aspettiamo il bando dell’Aci, ma è chiaro che sarà una competizione basata anche sul prezzo, e qui avranno grande vantaggio i modelli termici e ibridi.

L’Ecobonus auto, con oltre 500 milioni, e quello per i veicoli commerciali leggeri hanno dimostrato e confermato che c’è interesse per le auto elettriche, le uniche che permettono di ottenere il livello di inquinamento più basso. E’ interessante l’infografica sopra sul modello francese, a cui evidentemente il nostro governo ha evitato di ispirarsi, se non per la scelta del nome.

Il nostro appello è quindi: si cambi il modello, seguendo l’esempio francese. Fuori le auto termiche (ibride comprese) e possibilmente fuori anche l’Aci.