Leasing sociale: 100 euro al mese, riscatto dopo 3 anni con 10% di sconto













Costerà 100 euro al mese il noleggio/leasing sociale che permette di aver a questo prezzo un’auto elettrica per tre anni. Alla fine del periodo si potrà riscattare con uno sconto del 10% sul valore di mercato. Dopo tanti annunci il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto presentato dal ministro Adolfo Urso e dal presidente dell’Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa. Si tratta del “programma di noleggio sociale a lungo termine per veicoli a basse emissioni”. Qui il problema, denunciato dalla Corte dei conti, del finanziare ancora auto termiche che bloccano la transizione energetica. In Francia, infatti, la misura riguarda solo elettriche.

Una misura sperimentale fino al 2030, riservata alle famiglie con Isee sotto i 30mila euro

La misura, sperimentale fino al 30 giugno 2030, è gestita congiuntamente dal ministero e Aci e si rivolge alle famiglie con Isee sotto i 30mila euro. Il ministro Urso ha sottolineato che le risorse destinate alla misura sperimentale potranno aumentare in modo significativo, fino a renderla strutturale. Finalmente, ma speriamo sia vero, visti che gli incentivi in Italia cambiano continuamente.

L’obiettivo? «La misura consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d’Europa e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti». Giusto ma non sarà la mobilità più sostenibile in assoluto perché il noleggio interessa le euro 6 con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro. Siamo alle solite.

Partner del ministero l’Aci con Larussa che spiega la filosofia del provvedimento a cui ha dato il suo contributo e che nei fatti gestirà il sistema: «L’idea di fondo è semplice: chi possiede un’auto molto vecchia e inquinante, ma non ha le possibilità economiche per sostituirla con un mezzo nuovo, potrà noleggiare a un canone calmierato un veicolo di ultima generazione, a basse emissioni».

«Il beneficio è duplice, perché da un lato si tolgono dalla circolazione veicoli più inquinanti e meno sicuri, dall’altro si garantisce a chi ne ha bisogno l’accesso a un’auto moderna, senza dover affrontare l’acquisto o un finanziamento tradizionale». L’inquinamento atmosferico non viene citato in modo esplicito.

Chi può richiederlo

Il programma è rivolto alle persone fisiche con un Isee inferiore a 30.000 euro. Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi.

Come funziona il contratto

I veicoli oggetto del noleggio devono essere nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (le comuni autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.

Il contratto ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone di 100 euro al mese, Iva inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri l’anno. Al termine dei tre anni, chi ha aderito al programma potrà anche acquistare il veicolo, beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

Come presentare la domanda

Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso uno sportello telematico dedicato, ancora in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, quindi come sottolinea l’ACI «conviene attivarsi non appena il portale sarà disponibile».

Queste le regole che ha ben sintetizzato l’Aci, c’è da capire quanto bisogna aspettare prima dell’avvio del portale e quale automobili saranno a disposizione dei cittadini.

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