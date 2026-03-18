Leapmotor vola in utile per la prima volta. L’effetto Stellantis accelera la crescita globale







Leapmotor ha chiuso il 2025 con il primo utile annuale della sua storia. Sostenuto dall’alleanza con Stellantis, il costruttore cinese ha raddoppiato le vendite, puntando su un’espansione internazionale sempre più concreta. Con l’Europa nel mirino.

Operativa sul mercato dal 2019, Leapmotor è tra i marchi emergenti più dinamici nel settore delle auto elettriche. L’ingresso di Stellantis nel capitale nel 2023 – con una quota del 20% – ha rappresentato un punto di svolta nella strategia di espansione internazionale del brand.

Una crescita a tre cifre

Il 2025 si è chiuso con numeri che evidenziano un cambio di passo netto. Leapmotor ha registrato ricavi pari a 64,72 miliardi di yuan (circa 8 mld di euro), +101,3% rispetto all’anno precedente. Ancora più significativo il dato sull’utile netto, che raggiunge 540 milioni di yuan, ribaltando così le perdite accusate nel 2024.

Si tratta di dati significativi, mai registrati dall’azienda nella sua storia. Numeri che indicano una maggiore solidità industriale e finanziaria, elemento cruciale in un mercato sempre più competitivo come quello dei veicoli elettrici.

Vendite raddoppiate e molti nuovi modelli

Determinante per il raggiungimento dell’utile è stata la crescita delle consegne. Leapmotor ha venduto 596.555 veicoli nel 2025, con un incremento del 103% su base annua. A trainare i volumi sono stati soprattutto tre nuovi modelli: il crossover B10, la berlina B01 e la hatchback Lafa 5.

L’allargamento della gamma riflette una strategia sempre più orientata alla copertura di diversi segmenti, con l’obiettivo di ampliare la base clienti sia in Cina sia all’estero.

Stellantis, l’alleato per l’espansione globale

La partnership con Stellantis si è rivelata centrale soprattutto per lo sviluppo nei mercati internazionali.

Nel 2025 Leapmotor ha venduto 67.052 veicoli fuori dalla Cina, un dato ancora limitato ma in forte crescita. A livello globale, il marchio ha già costruito una rete di 900 punti vendita e assistenza in 40 Paesi.

Per l’Europa, il progetto più rilevante riguarda la Spagna, dove Leapmotor sta sviluppando un impianto per l’assemblaggio locale. Il piano prevede che la produzione su larga scala inizi nel 2027.

Si tratta di un passaggio strategico che potrebbe facilitare l’ingresso nel mercato europeo, anche alla luce delle possibili barriere commerciali sulle importazioni.

Nuovi investimenti: obiettivo 1 milione di auto

A rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria è stato anche il recente ingresso di FAW Equity Investment (Tianjin), che ha acquisito il 5% della società con un investimento di 3,74 miliardi di yuan.

Grazie anche a questa nuova linfa, nel 2026 Leapmotor punta a superare il milione di veicoli venduti, grazie al lancio di nuovi modelli. Un obiettivo ambizioso che, se raggiunto, consoliderebbe la posizione dell’azienda tra i principali protagonisti del mercato globale delle auto elettriche.