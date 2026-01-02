Leapmotor tallona Tesla nelle vendite 2025

Leapmotor tallona Tesla nella classifica delle elettriche più vendute nel 2025, con la To3 (foto sopra). In tutto si sono vendute 94.973 Ev, con una quota di mercato del 6,2% (contro il 4,2% del 2024).

Leapmotor tallona Tesla con la T03 e fa il pieno con gli incentivi: cinesi sempre più aggressivi

In tutto nell’anno che ci lasciamo alle spalle sono state vendute quasi 95 mila, contro le 65.932 dell’anno precedente. Con una quota di mercato del 6,2% , dato che in totale le immatricolazioni sono state 1.525.722. Tesla ha dominato nella prima parte dell’anno, ma negli ultimi mesi la concorrenza di basso prezzo ha guadagnato parecchio terreno. Tra tutte svetta l’exploit della Leapmotor T03 (importata da Stellantis), che ormai da diversi mesi è tra le elettriche più vendute in Italia. Con un prezzo che resta competitivo nonostante i dazi imposti dalla UE sulle elettriche cinesi. In tutto le immatricolazioni della T03 sono arrivate a quota 6.242, contro le 7.114 della Tesla Model Y. In terza posizione l’altra Tesla, la Model 3, con 5.676. Da notare che anche la 4° e 5° posizione sono occupate da altri due modelli made in Cina: la Dacia Spring (4.813) e la BYD Dolphin Surf (4.566).

Le più vendute di dicembre: anche qui cinesi sul podio. Situazione bonus: fondi esauriti

2.218 immatricolazioni. Anche qui battendo una Tesla, la Model 3, mentre la Model Y è addirittura uscita dalla top ten. Le elettriche immatricolate il mese scorso sono state 12.078 (11% di quota, in calo rispetto al 12,2% di novembre ). L’associazione dei costruttori Unrae ha fatto il punto sul fronte degli incentivi lanciati in ottobre dal Ministero dell’Ambiente. Il programma ha generato complessivamente circa 55.700 voucher. Quasi interamente convalidati entro le scadenze stabilite dalle prime due finestre di prenotazione dei fondi disponibili. Sono rimasti non validati 1.881 voucher, i cui fondi sono tornati fruibili il 23 dicembre (??) ed esauriti nell’arco di poche ore. Questo piccolo boom dell’elettrico ha influenzato positivamente il livello di emissioni di CO2 delle auto vendute: in dicembre calo medio di 13,8 g/Km (-11,7%). La Leapmotor T03 ha dominato anche le vendite di dicembre, conimmatricolazioni. Anche qui battendo una Tesla, la, mentre la Model Y è addirittura uscita dalla top ten. Le elettriche immatricolate il mese scorso sono statedi quota, in calo rispetto). L’associazione dei costruttoriha fatto il punto sullanciati in ottobre dal. Il programma ha generato complessivamente circa. Quasi interamente convalidati entro le scadenze stabilite dalle prime due finestre di prenotazione dei fondi disponibili. Sono rimasti non validati, i cui fondi sono tornati fruibilied. Questo piccolo boom dell’elettrico ha influenzato positivamente il livello di emissioni di CO2 delle auto vendute: in dicembre calo medio di).